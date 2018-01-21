12 ميدالية لجودو كلباء في بطولة الاتحاد

كرم مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء أبطال الجودو الحائزين على المركز الأول في بطولة الاتحاد للعبة الجودو التي أقيمت بصالة الاتحاد في أبوظبي بمشاركة 18 نادياً ومركزاً من مختلف إمارات الدولة وبمشاركة 390 لاعباً من أعمار 13 وحتى 17 سنة، وظفر نادي اتحاد كلباء بـ12 ميدالية ملونة منها أربع ذهبيات.

وأشاد عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بهذا الإنجاز وقال إن مثل هذا الإنجاز ليس بغريب عن لاعبي الجودو في نادي اتحاد كلباء. وعلى ذات السياق هنأ سالم المزروعي، مشرف الألعاب الفردية بالنادي، اللاعبين لإحرازهم المركز الأول في البطولة مناصفة مع فريق الفجيرة، وذكر أن اللاعبين أدوا بروح قتالية عالية ونريد أن تكون هذه الروح موجوده في جميع البطولات المقبلة.