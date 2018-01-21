غابش: فخورون بقمصان «عام زايد»

عبر حكمنا الدولي يعقوب غابش عن فخره وجميع حكام البطولة المشاركين في النسخة 29 لدولية دبي بتزامن الحدث مع إعلان 2018 «عام زايد»، وقال غابش في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن سعادتهم كانت أكبر بارتداء قمصان «عام زايد» تعبيراً عن المناسبة الغالية للجميع والذكرى الخالدة لمؤسس الدولة. وأوضح أن مشاركته في إدارة المباريات هذا العام تعتبر رقم 29 بعدد مرات البطولة التي انطلقت عام 1989، مشيراً إلى أن الفترة طويلة توازي عمر كثير من اللاعبين المشاركين وبعضهم يقل عمره عن عدد مرات مشاركاته.

وأشار غابش بعد إدارته للمباراة الصعبة بين الرياضي والهومنتمن اللبنانيين مع زميليه محيي الدين خطاب والتركي فاتح، إلى خروج المباراة لبر الأمان برغم الندية الكبيرة والحضور الجماهيري الكبير، ما يمثل فخراً له ولزملائه.