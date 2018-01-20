فوز النجم الرادسي والحكمة في دولية السلة

قدم النجم الرادسي التونسي في ظهوره الأول في بطولة دبي الدولية، أوراق اعتماده كمنافس مرشح على لقب النسخة 29، عقب فوزه على بطل آسيا وحامل الرقم القياسي لسلة دبي، الرياضي اللبناني بفارق 19 نقطة، وبنتيجة "82-63"، مساء السبت لحساب المجموعة الثانية.

ونجح الحكمة اللبناني في إلحاق الخسارة بحامل اللقب سلا المغربي، بفارق 10 نقاط، وبنتيجة "96-86"، في ثاني مباريات اليوم الثالث للبطولة التي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الاهلي-دبي.