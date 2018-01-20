«الأبيض» إلى الدور الرئيس لآسيوية اليد

المصدر:
  • متابعة - فائز بجبوج
التاريخ:

■ جانب من مباراة منتخبنا مع الهند | البيان

طباعة Email

بجدارة واستحقاق وضع منتخبنا الوطني لكرة اليد الإمارات في الدور الثاني للبطولة الآسيوية العشرين لرجال اليد والمقامة حالياً في مدينة سون الكورية وتمتد لغاية 28 يناير الجاري، وتسعى خلاله 4 فرق من أصل الـ 14 فريقاً المشاركة في هذا المحفل الآسيوي لحجز مقاعدها في كأس العالم 2019 والمقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك.

وجاء تأهل الأبيض الإماراتي للدور الثاني للبطولة ضمن مجموعته الثالثة، التي ضمت الى جانبه منتخبات الهند وبنغلاديش وكوريا الجنوبية صاحبة الأرض والضيافة، عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب بنغلاديش بنتيجة 36 - 15، والشوط الأول للإمارات 17 - 8.

وكان قبلها منتخبنا قد حقق فوزاً عريضاً على منتخب الهند 41 - 23، في بداية مشوار الفريقين في البطولة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مثلت العلامة الكاملة، واستحق التأهل للدور الثاني بجدارة واستحقاق.

وجاء هذا التفوق بحضور عبد الله سيف علي النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بكوريا الجنوبية والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية.

ويلتقي في الخامسة فجراً الأبيض الإماراتي مع كوريا الجنوبية صاحبة الأرض على صدارة المجموعة الثالثة، رغم أن المنتخبين قد حجزا مقعديهما في الدور الثاني.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon