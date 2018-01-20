«الأبيض» إلى الدور الرئيس لآسيوية اليد

بجدارة واستحقاق وضع منتخبنا الوطني لكرة اليد الإمارات في الدور الثاني للبطولة الآسيوية العشرين لرجال اليد والمقامة حالياً في مدينة سون الكورية وتمتد لغاية 28 يناير الجاري، وتسعى خلاله 4 فرق من أصل الـ 14 فريقاً المشاركة في هذا المحفل الآسيوي لحجز مقاعدها في كأس العالم 2019 والمقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك.

وجاء تأهل الأبيض الإماراتي للدور الثاني للبطولة ضمن مجموعته الثالثة، التي ضمت الى جانبه منتخبات الهند وبنغلاديش وكوريا الجنوبية صاحبة الأرض والضيافة، عقب فوزه الكبير على نظيره منتخب بنغلاديش بنتيجة 36 - 15، والشوط الأول للإمارات 17 - 8.

وكان قبلها منتخبنا قد حقق فوزاً عريضاً على منتخب الهند 41 - 23، في بداية مشوار الفريقين في البطولة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط مثلت العلامة الكاملة، واستحق التأهل للدور الثاني بجدارة واستحقاق.

وجاء هذا التفوق بحضور عبد الله سيف علي النعيمي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بكوريا الجنوبية والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام ومحمد الحمادي مدير المنتخبات الوطنية.

ويلتقي في الخامسة فجراً الأبيض الإماراتي مع كوريا الجنوبية صاحبة الأرض على صدارة المجموعة الثالثة، رغم أن المنتخبين قد حجزا مقعديهما في الدور الثاني.