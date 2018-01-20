2500 بحار في «أريلة» للمحامل الشراعية اليوم

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام اليوم على كورنيش أبوظبي، سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت لمسافة 30 ميلاً بحرياً.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن السباق سيشهد مشاركة 2500 بحار من مختلف إمارات الدولة تم تقسيمهم على 117 محملاً شراعياً، إذ ينطلق السباق من جزيرة الضبعية وصولاً إلى مقر النادي في كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي.

وتبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم رصدتها اللجنة المنظمة للفائزين في السباق من الأول وحتى المركز السبعين، وذلك من أجل تحفيز البحارة على المشاركة في الحدث.

وعقد مسؤولو أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية وشركاء النادي على رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي وجهاز حماية المنشآت وكذلك قناة أبوظبي الرياضية الناقل الرسمي لكافة سباقات النادي.

وتعد فئة 60 قدماً واحدة من أهم الفئات التي يوليها النادي اهتماما كبيرا، لا سيما وأنها دائما ما تشهد إقبالا كبيرا على المشاركة من بحارة الدولة من مختلف أنحاء الإمارات.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بالإقبال الكبير على المشاركة.

وقال: أعتقد أن فئة 60 قدماً تعد واحدة من أهم فئات سباقات التراث البحري، ومن هذا المنطلق جاء الإقبال الكبير، واعدا بخروج السباق بشكل رائع.