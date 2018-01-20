تنافس مثير في سباق دبي للخشبية السريعة اليوم

تتجه الأنظار في العاشرة من صباح اليوم إلى بحر الصفوح في دبي الذي يشهد منافسات سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة -الجولة الثالثة من بطولة الإمارات- الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2017-2018.

ويتنافس على المراكز الأولى في السباق اليوم 17 قاربا تضم نخبة الأبطال والمتسابقين المتميزة في هذه الفئة التي تعتبر من أعرق المنافسات التي نظمها النادي منذ تأسيسه كما تعد مدرسة تخرج المواهب والنجوم للمشاركة في مختلف المنافسات البحرية خاصة رياضة الزوارق السريعة.

ويقام السباق المرتقب اليوم السبت بداية من الساعة العاشرة صباحاً على مساره المعتاد في الصفوح أمام الشاطئ المفتوح في المنطقة الواقعة بين فندق برج العرب وهلال نخلة جميرا الشرقي الذي أقيم فيه سباق الجولة الثانية من بطولة الإمارات قبل أسبوعين.

ويصل إجمالي طول مسافة السباق اليوم -السبت- إلى 31.7 ميلاً بحرياً تشمل لفة البداية التي يصل طولها إلى 5.52 أميال بحرية إضافة إلى 5 لفات حول مسار السباق يصل طول اللفة الواحدة إلى 5.05 أميال بحرية.

وأنهت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لتنظيم السباق المرتقب بعد التنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قناة دبي الرياضية).

وكان يوم أول من أمس -الخميس- قد شهد بدء إجراءات المشاركة في السباق حيث استقبل الميناء السياحي الفرق والمتسابقين المشاركين لإكمال إجراءات التسجيل من اجل المشاركة قبل إعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق التي وصل العدد فيها إلى 17 قارباً سوف تتنافس على المراكز الأولى وجوائز السباق.

وترأس محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي يوم أول من أمس -الخميس- أيضا الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين لشرح التعليمات والشروط واللوائح والذي تم الرد فيه على كافة الاستفسارات المتعلقة بمسار السباق من قبل المتسابقين المشاركين.

ورحب محمد عبد الله حارب في الاجتماع بالمشاركين في السباق ناقلاً تحيات وأمنيات مجلس الإدارة بالتوفيق للجميع مرحباً بالأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي الذين ظلوا يسهمون في إنجاح الحدث من خلال الحضور المستمر.

وأكد حارب أن اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تضع في الاعتبار وفي مقدمة الأولويات مبدأ الأمن والسلامة في السباقات البحرية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على تطبيق كل المعايير التي تناسب هذه الفئة مطالباً الجميع وقبل السباق اليوم الالتزام الكامل بالتعليمات.