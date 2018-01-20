الرميثي: نبشركم بتطورات تهمّ الشارع الرياضي

وصف اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، بطولة دبي الدولية لكرة السلة بالمميزة، وطالب بالمحافظة على استمرارها بعد اقترابها من 30 عاماً، جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة 29 مساء أول من أمس في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي-دبي.

وتطرق الرميثي خلال حديثه للتحديات المقبلة في هيئة الرياضة، ووجه الشكر قبل ذلك الى القيادة الرشيدة لتكليفه بهذه المهمة الوطنية، كما شكر مجالس الإدارة السابقين، سواء تحت مسمى هيئة الشباب والرياضة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، لافتا الى أن جميع تلك المجالس بذلت أقصى ما عندها لتقديم الأفضل ودعم كافة الألعاب الرياضية والشبابية.

وقال تفصيلا: علينا أن نعترف أنه كانت هناك بعض التحديات التي حدت من تحقيق طموحات الشارع الرياضي، ورغم ما حدث في السنوات الماضية فإننا نطمئن الجميع أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية بفضل ما توليه قيادتنا الرشيدة من دعم، إضافة الى تعاون جميع الأندية والاتحادات وكافة الجهات الرياضية.

وستعمل الهيئة مع الجميع بقلب مفتوح، ونبشركم بمستجدات وتطورات تهم الشارع الرياضي في المرحلة المقبلة. وأوضح الرميثي أنه تم عرض أسماء أعضاء مجلس إدارة الهيئة على مجلس الوزراء ويتوقع صدور التشكيل الجديد قريبا جدا، مؤكدا أن الفترة الأولى ستشهد عملا كبيرا لتحديد الأهداف والانطلاق قدما للوصول إلى ما يرضي الشارع الرياضي ويدعم كل الألعاب بدون استثناء.

كما تحدث عن دولية دبي للسلة قائلا: بطولة دبي الدولية مصدر فخر للسلة العربية، لكونها تضم في كل عام نخبة الأندية على صعيدي القارتين الآسيوية والأفريقية، ويحسب لاتحاد السلة النجاح في تنظيم هذه البطولة، والمكانة التي بلغتها على صعيد مستوى المنطقة.

ولا شك أن استمرار البطولة 29 عاما أكبر دليل على أهميتها على الخارطة الدولية، وهذا إنجاز كبير يحسب لأسرة كرة السلة لأنه من الصعب جدا أن تستمر بطولة ما كل هذه المدة الطويلة إذا لم تتوفر لها كل عوامل النجاح.

وهذا يدفعنا الى أن نشد على أيدي القائمين عليها ونبارك جهودهم وحرصهم على دعم واستمرارية البطولة، ومشاركة أقوى الأندية الآسيوية والأفريقية يعزز هذا الاتجاه، وتحتفظ البطولة بمكانتها الدولية وتميزها في منطقة الشرق الأوسط.

مامادو مع المنتخب الوطني

وشهدت مباراة منتخبنا الوطني الأولى في دولية دبي للسلة مشاركة المحترف السنغالي بصفوف فريق شباب الأهلي-دبي، ضمن صفوف المنتخب بصفته من مواليد الدولة.

وأوضح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي أن هذه المشاركة الهدف منها «التجربة» والتعرف على الفوائد التي يمكن تحقيقها بعد تنفيذ المرسوم الذي صدر من صاحب السمو رئيس الدولة لمواليد الدولة وأبناء المواطنات، مشيراً إلى أن التجربة يستفيد منها اتحاد السلة والاتحادات الأخرى، وتم توضيح ذلك لرئيس هيئة الرياضة.

وتوقع القرقاوي فوائد جمة لهؤلاء اللاعبين في جميع الألعاب، مشيراً إلى أن ارتباطهم وثيق بالدولة كمواليد اندمجوا في المجتمع الإماراتي ووصلوا مرحلة النضج، وقد استفادت دول كبرى كثيراً من هؤلاء اللاعبين، بل إن دولاً أخرى قريبة في المنطقة استفادت في فترات سابقة من لاعبين من مواليد الإمارات وحققوا إنجازات لها.

وأوضح القرقاوي أن لديهم الخطط الكافية والأفكار المعدة مسبقاً لاستقطاب عناصر مميزة من اللاعبين مواليد الدولة متى ما تم تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين حاليا في الأكاديميات التي يفضلونها على الأندية بسبب عدم توفر فرص اللعب في المباريات في الأندية.

ولكن بعد تنفيذ القرار سوف يتحولون بطبيعة الحال للأندية، وقال إن اتحاد السلة قادر على اختيار افضل العناصر من هؤلاء اللاعبين، وقال إن العدد لهؤلاء اللاعبين من واقع نسبة السكان.

وقال القرقاوي إن محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، شخصية رياضية مرموقة لديه الدراية الكاملة والمعرفة بكل هذه الفوائد التي تعود على الألعاب من اللاعبين مواليد الدولة أو أبناء المواطنات أو حاملي الجوازات، وتوقع القرقاوي حدوث نقلة للألعاب الرياضية في وجود رئيس الهيئة، سواء في البنية التحتية أو العنصر البشري من الممارسين للألعاب.

مشيراً إلى محاور مهمة سوف يحدث فيها تطور مثل توفر الملاعب خاصة بالنسبة للألعاب الجماعية والدعم الكافي وتفريغ اللاعبين للمشاركة مع المنتخبات الوطنية أو مع الأندية في مشاركاتها الخارجية، وضرب مثلاً ببعض الصعوبات في الفترة الحالية فيما يخص تفريغ اللاعبين، ففي البطولة الحالية يوجد لاعبون في المنتخب الوطني يأتون من دوامهم للحاق بالمشاركة في المباريات.

جاسم عبد الرضا من الملعب إلى «البنش»

شهدت البطولة تخلي اللاعب جاسم عبد الرضا آخر عناصر الجيل الذهبي للسلة الإماراتية والمتوج بآخر لقب خليجي للدولة عام 2007، للمرة الأولى عن دوره كصانع ألعاب للمنتخب الوطني، وتدشين تجربة جديدة في مسيرته الرياضية، بتواجده ضمن الطاقم الفني للأبيض كمساعدٍ للمدرب الخبير عبد الحميد إبراهيم، ليضع بذلك عبد الرضا الخطوط العريضة لاقتراب اعتزاله خلال المستقبل القريب.

والشروع في خطوات جادة لإعداد مدرب مواطن جديد في اللعبة. وعلق جاسم على تواجده ضمن قائمة الجهاز الفني للأبيض قائلاً: حظيت بتشجيع كبير من أسطورة التدريب الإماراتية ومدرب المنتخب الوطني الحالي عبد الحميد إبراهيم لأخذ هذه المهمة والبدء في خطوات التحول من لاعب إلى مدرب كمساعدٍ للخبير عبد الحميد، خصوصاً مع اقتراب اتخاذ قرار اعتزالي.دبي - البيان الرياضي

الهومنتمن يتخطى المئة

استهل بطل الأندية العربية الهومنتمن اللبناني مشواره في دولية دبي للسلة بفوز كبير تخطى به حاجز المئة نقطة وحصد انتصاراً عريضاً على حساب فريق الجاليات «بول أبوف آوول» «116-62»، في ثاني مباريات اليوم الأول ورغم البداية المتقاربة، إلا أنه سرعان ما تمكن الهومنتمن من إنهاء الفترة الأولى «26-18»، ثم واصل تفوقه في بقية الفترات «24-16 و45-12 و19-16».

«التزامكم سعادة» تواكب افتتاح الحدث

حرصت مبادرة «التزامكم سعادة» على التواجد في اليوم الافتتاحي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ضمن مواصلة شرطة دبي نشر مبادرتها الهادفة للتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي، وحرص معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة على حمل شعار الحملة مع عدد من ضيوف البطولة.

وقال المنسق العام لحملة «التزامكم سعادة» النقيب في شرطة دبي عبدالله العميمي، إن: حرص فعالية «التزامكم سعادة» على التواجد في أروقة سلة دبي، تأتي استكمالاً لحملة شرطة دبي بهدف نشر قانون أمن وفعاليات المنشآت الرياضية ونشر الثقافة والتوعية بين الجمهور الرياضي واللاعبين، خاصة في البطولات التي تقام في ظل تواجد شركات أمنية تعمل على تأمين الحدث تحت إشراف الشرطة.

مواجهة مثيرة بين بطلي2016 و2017

تتواصل «دولية دبي للسلة» اليوم في يومها الثالث ويدخل المنتخب الوطني المنافس في المجموعة الأولى مرحلة الراحة، على أن تشهد جولة اليوم 3 مباريات، ابتداءً من الخامسة مساء بمواجهة من العيار الثقيل على صدارة المجموعة الأولى تجمع حامل اللقب سلا المغربي وبطل نسخة 2016 الحكمة اللبناني.

وتعقبها مباراة السابعة بين بطل آسيا الرياضي اللبناني والنجم الرادسي التونسي الوافد الجديد للبطولة لحساب المجموعة الثانية، ليسدل الستار بلقاء المجموعة الأولى في التاسعة بين النجم الساحلي التونسي وسان بيدا الفليبيني في مباراة مهمة ستمنح الفائز بنتيجتها ضمان التأهل إلى الدور الربع نهائي.

ويسعى الحكمة اللبناني إلى تسجيل انتصاره الثاني في البطولة عقب فوزه في المباراة الافتتاحية على المنتخب الوطني «95 ـ 72»، إلا أن مهمة أبناء المدرب الخبير وصاحب رصيد ستة ألقاب في دولية سلة دبي فؤاد أبو شقرا، لن تكون سهلة في ظل مواجهة خصم عنيد بحجم سلا المغربي المنتشي بفوزه الشهر الماضي بلقب بطولة الأندية الأفريقية.

وفي ثاني المواجهات، يدخل حامل الرقم القياسي لبطولة دبي وبطل آسيا الرياضي اللبناني في اختبار مجهول الملامح في ظل الظهور الأول للنجم الرادسي التونسي في دولية دبي، خصوصاً أن الفريق التونسي يضمن في صفوفه أربعة من لاعبي المنتخب الوطني في بلاده، ويملك عناصر قوية قادرة على إرباك حسابات الرياضي.

وفي ثالث المواجهات، يعود النجم الساحلي إلى أروقة سلة دبي ضمن السعي لحصد لقبه الأول، بعد مشاركة مثمرة في نسخة 2016 نجح خلالها في بلوغ النصف نهائي قبل أن يودع على حساب بطل النسخة حينها الحكمة اللبناني في مباراة ماراثونية انتهت لمصلحة الحكمة «104 ـ 94»،.

وعلى الجانب الآخر يتطلع سان بيدا الفلبيني إلى السير على خطى الأندية الفلبينية التي شاركت في بطولة دبي منذ ظهورها الأول عام 2013 حين شارك فريق سمارت جيلاس الفلبيني ونجح حينها في بلوغ الأدوار النهائية.