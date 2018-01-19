منتخب السلة يحقق أول انتصاراته في دولية دبي للسلة

نجح المنتخب الوطني لكرة السلة في تحقيق انتصاره الأول في النسخة 29 لبطولة دبي الدولية، بفوزه على سان بيدا الفلبيني بفارق 10 نقاط وبنتيجة "89-79"، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الأولى، في ثاني أيام البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 29 على صالة مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي-دبي، وتمتد حتى 26 يناير الجاري بمشاركة تسعة من نخبة أندية القارتين الأسيوية والأفريقية.

وبهذا الفوز عوض المنتخب الوطني خسارته في اليوم الافتتاحي للبطولة أمام الحكمة "72-95"، ليخطف الأبيض نقطته الثالثة ومركز صدارة مجموعته الأولى بفارق النقطة الواحدة عن الحكمة والنجم الساحلي المتشاركين المركز الثاني برصيد النقطتين من مباراة واحدة.