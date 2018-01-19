ماراثون زايد الخيري يكرم 3 طفلات تعثرن في سباق الأقصر

كرمت اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري برئاسة الفريق ركن "م" محمد هلال الكعبي، 3 متسابقات في عمر الزهور بعد تعثرهن في بداية انطلاق ماراثون زايد الخيري الذي أقيم صباح اليوم في مدينة الأقصر بجمهورية مصر، وتم تكريم الأطفال وإعطائهم الفرصة للمشاركة لمسافة قصيرة تشجيعاً لهم في لفتة رائعة من اللجنة المنظمة، مما بعث الفرحة والسرور في قلوب المتسابقات الصغار بعد ان فقدن الامل في إكمال السباق. وشهد ماراثون زايد الخيري في الأقصر مشاركة 10 الاف متسابق من مختلف اطياف المجتمع من بينهم اصحاب الهمم الذين نالوا نصيبهم من التتويج وحضروا من مختلف مدن ومحافظات مصر في ختام النسخة الرابعة من الحدث العالمي الذي خصص ريعه لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان لأورام السرطان.