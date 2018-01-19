منتخبنا يكسب ضربة البداية الآسيوية أمام الهند

استهل الأبيض الإماراتي بنجاح، مشواره في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد، التي انطلقت منافساتها أمس في مدينة سون بكوريا الجنوبية، بفوز عريض على نظيره الهندي بنتيجة 41/‏‏23، متجاوزاً محطته الأولى بنجاح في مجموعته الثالثة، التي تضم أيضاً منتخبي بنغلاديش وكوريا الجنوبية المضيفة، وحرص عبد الله سيف علي النعيمي سفير دولة الإمارات في كوريا الجنوبية، على حضور مباراة منتخبنا، وتحفيز اللاعبين، وهنأهم بالفوز.

وقد تسيد «أبيض الإمارات»، مباراته مع الهند لعباً ونتيجة، طوال مراحلها، نظراً للروح العالية التي أدى بها اللاعبون اللقاء، وحرصهم على أن تكون البداية الآسيوية إيجابية، لتكون حافزاً معنوياً في مواصلة مشوار البطولة بنجاح،.

وبلوغ الدور الثاني كمرحلة أولى من المشاركة، وطموحاً في حجز أحد بطاقات التأهل إلى كأس العالم في الدنمارك وألمانيا 2019، ودفع مدرب المنتخب الجزائري صالح بوشكرو بمجموعة متجانسة، وبعد أن اطمأن على النتيجة، وخاصة بنهاية الشوط الأول 20/‏‏10، منح بقية اللاعبين المشاركة في الشوط الثاني، ليصل للنتيجة الكبيرة التي آلت إليها المباراة.

وحصل لاعب منتخبنا شهاب غلوم على جائزة أفضل لاعب، ويتطلع منتخبنا في لقائه اليوم مع بنغلاديش، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وضمان بلوغ الدور الثاني، ويدرك الجهاز الفني واللاعبون، أهمية المباراة، وأن الفوز لا بديل عنه، بغض النظر عن نتيجة مباراتنا الصعبة يوم غد أمام كوريا الجنوبية، صاحبة الأرض والضيافة.