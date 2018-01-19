ماراثون زايد الخيري ينطلق في الأقصر اليوم

تشهد مدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم، انطلاق ماراثون زايد الخيري الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وينطلق السباق الذي يقام في نسخته الرابعة على أرض الكنانة، وللمرة الأولى في مدينة المئة باب وثلت آثار العالم الأقصر، الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة «العاشرة بتوقيت الإمارات». وخصص ريع هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري لمصلحة مرضى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام في صعيد مصر.

ومن المتوقع أن يشهد السباق مشاركة قياسية من كل أطياف المجتمع المصري وخارجه، إضافة إلى حرص العديد من السياح الأجانب على المشاركة، نظراً إلى إقامة الحدث في أحد أبرز المناطق السياحية على مستوى الوطن العربي والعالم، وهي مدينة الأقصر «عروس الصعيد» وقبلة السياحة في مصر، التي تضم العديد من الآثار والمواقع التاريخية.

مؤتمر

أقيم مؤتمر صحافي عالمي، أمس، في ساحة معبد الكرنك الأثري، بحضورالمهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة، لدى جمهور مصر، والفريق ركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للماراثون، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ومحمد كامل رئيس «شركة برزنتيشن»، والمهندس حسين شكري، رئيس مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان.

واللواء إسماعيل الفار، ممثل وزارة الشباب والرياضة. وقدم المؤتمر يعقوب السعدي، مدير قنوات أبوظبي الرياضية، بحضور مختلف وسائل الإعلام المصرية والإماراتية، وعدد غفير من السياح الأجانب. واستهل المؤتمر الصحافي بعزف السلام الوطني لدولتي الإمارات ومصر.

سعادة

من جانبه، أبدى جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر، سعادته الكبيرة باستضافة أعرق مدن العالم مدينة الأقصر للحدث، نظراً إلى المكانة التاريخية التي تتميز بها المدينة، لا سيما أنها تمتلك ثلث آثار العالم، لتشهد اليوم انطلاق ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة من أمام ساحة معبد الكرنك.

مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية المصرية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وأنها أصبحت نموذجاً فريداً يحتذى به في العلاقات العربية العربية، بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين.

وأضاف الجنيبي: «أن إقامة الماراثون الخيري هذا العام تأتي بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وماراثون زايد الخيري هذا العام يتزامن مع مرور مئة عام على مولد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وقال: لم يكن غريباً أن يطلق على هذا العام اسم عام زايد الخير، لأن الخير وزايد وجهان لعملة واحدة».

رؤية

بدوره، أكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، أن الماراثون انطلق بناءً على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنطلق هذه الفكرة الإنسانية الرائدة من العاصمة أبوظبي نحو العالم، لإحياء ذكرى فقيد الأمة العربية، مشيداً بالدعم الكبير والتوجيهات السامية لسموه، ورعايته السخية لتجسيد المبادرات الخيرية والإنسانية من أرض الإمارات لمختلف دول العالم.

وتوجه الكعبي بالشكر إلى خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري رئيس اللجنة التنظيمية للحدث في مصر، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، والسفير جمعة الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر.

ثقة

وأضاف: «سنجري في سبيل الحب الذي يجمع بين البلدين والشعبين، لنواصل رسالة «زايد الخير»، وقد كان المغفور له يعتز كثيراً بمصر وشعبها، ونحن من بعده نسير على دربه، ونرى أنها قلب العروبة النابض الذي تصح بصحته وتمرض بعلته». وتقدم بالشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رعايته للسباق.

كما أعرب الكعبي عن تفاؤله بنجاح الحدث، والإضافة إلى ما تحقق في النسخ الثلاث الماضية، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تحرص على وصول الدعم والتبرعات إلى مستحقيها مباشرة، وهذا ما يميز التنظيم الإماراتي.

الحدث يعكس عمق العلاقة بين البلدين

أعرب اللواء إسماعيل الفار نائب ممثل وزارة الشباب والرياضة، عن سعادته الكبيرة باستضافة الأقصر لماراثون زايد الخيري، وقال: إقامة الحدث العالمي، يرفع مِن مكانة المدينة رياضياً، ويعزز نشاطها في هذا الاتجاه، فضلاً عن مساهمة الحدث في جذب السياحة، باعتبار المدينة تضم ثلث آثار العالم.

وأشار الفأر، إلى أن جميع أهالي منطقة الأقصر، شعروا بسعادة بالغة بمناسبة إقامة ماراثون زايد الخيري في الأقصر، إلى جانب المتسابقين القادمين من المحافظات الأخرى، الذين حرصوا على المشاركة اليوم، موضحاً أن الوفد الإماراتي حل ضيفاً في مصر بلده الثاني، بين أهلهم وإخوانهم، وهذه المناسبة الرياضية الإنسانية، تعكس عمق العلاقة بين البلدين، وقوتها الضاربة في الجذور. الأقصر - البيان الرياضي

مصدر فخر

أكد محمد كامل رئيس شركة برزنتشن، أن الجميع يعمل جاهداً من أجل نجاح الحدث العالمي. معرباً عن فخره بالمشاركة في المناسبة التي تحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: جميع أهالي الأقصر منذ 5 أيام يتحدثون عن الماراثون، ولهم كل التحية والتقدير على الترحيب والحفاوة، في مدينة تشهد إقبالاً كبيراً من مختلف السياح..

نجاح باهر

أعرب الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر عن سعادته بإقامة الحدث في الأقصر بعد النجاح الكبير في النسخ الثلاث الماضية في القاهرة، وقال: محافظة الأقصر ترحب بماراثون زايد الخيري، ونشكر جميع القائمين على اختيار الأقصر كأول حدث رياضي يقام في عام زايد الخير.

وتمنى محافظ الأقصر أن تحقق النسخة الرابعة أهدافها والنجاح الكبير الذي عهده الماراثون في السنوات الماضية، مؤكداً أن محافظة الأقصر تزدان هذا العام بالحدث الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

فرحة كبيرة

ثمن المهندس حسين شكري رئيس مجلس إدارة مستشفى شفاء الأورمان، دور ماراثون زايد الخيري ورسالته الإنسانية السامية في دعم مرضى مستشفى شفاء الأورمان.

وقال: سعداء بالحدث الذي تستضيفه الأقصر في عام زايد الخير، والفرحة تبدو كبيرة بين أهالي المنطقة، ولا شك أن تخصيص ريع ماراثون زايد الخيري لصالح مرضى شفاء الأورمان لهو أمر عظيم، وأتمنى أن يخرج الحدث في أجمل حلة وصورة كما عهدناه.