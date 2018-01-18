نهيان بن زايد: «أبوظبي للغولف» تحقق مكتسبات ثرية

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بشعار «لقاء النخبة» الذي تقام عليه منافسات النسخة الثالثة عشرة لبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الذي جاء ليتناغم مع خططنا ورؤيتنا التي رسخت أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة ومنصة للقاء أبطال العالم في مختلف أنواع الرياضات.

مؤكداً سموه أن البطولة تمثل مكسباً حقيقياً للقطاع الرياضي والاقتصادي والسياحي لإمارة أبوظبي، نتيجة للنجاحات الإعلامية والترويجية والتلفزيونية والتسويقية للبطولة وما تحققه من عائدات وأرقام مهمة في كل عام، بما يعكس مكانتها وأهميتها العالمية كإحدى بطولات الجولة الأوروبية للغولف التي تجمع المصنفين الأوائل في العالم.

ورحب سموه بالوفود والنجوم العالميين المشاركين في النسخة 13 لبطولة أبوظبي «إتش اس بي سي» للغولف، مشيداً بمشاركة 126 لاعباً في البطولة من بينهم نخبة نجوم الغولف العالميين الذين سيتنافسون على جوائز البطولة التي يبلغ مجموعها 3 ملايين دولار أميركي، من بينهم ستة من حملة لقب البطولة في المواسم الماضية و89 لاعباً من ضمن قائمة أفضل 100 لاعب حسب تصنيف الجولة الأوروبية لعام 2017.

مما يمثل مكسباً حقيقياً لخطط الفعاليات الرياضية التي تقام في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، مبيناً سموه أن البطولة تمثل بداية ثرية لانطلاق باقة فعالياتنا الرياضية العالمية لعام 2018.

وأوضح سموه أن النجاحات الرياضية التي نعاصرها تعود للدعم الكبير والرعاية المتواصلة من قبل القيادة الرشيدة لمسيرة النماء الرياضي، مؤكداً أن الدعم الذي يلقاه قطاع الرياضة من القيادة الحكيمة، يثمر باستمرار عن الكثير من المنجزات على مستوى التطور والتقدم الرياضي وساهم بشكل كبير في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي رسخت أبوظبي ومكانتها في مقدمة الوجهات الرياضية الدولية وحقق أيضاً المزيد من التجارب الناجحة لرياضة الإمارات.

وقال سموه: «خطط وإمكانيات مجلس أبوظبي الرياضي تطمح لترسيخ رؤية «أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.. ممارسة.. منافسة.. استضافة»، من خلال عقد اتفاقيات لاستقطاب واستضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات الرياضية الدولية بحضور ومشاركة نخبة الرياضيين المصنفين بمختلف الرياضات».

وأضاف سموه: «مجلس أبوظبي الرياضي يفخر بتقديم أجندة رياضية مميزة ومتنوعة تضم أهم الفعاليات الرياضية الداعمة لترسيخ مكانة أبوظبي في مقدمة مدن العالم، وذلك انطلاقاً من خططنا الطامحة لتحقيق المزيد من المنجزات التنموية في القطاع الرياضي ومواكبة مسيرة التقدم والريادة التي تسجلها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات».

وأشار سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي إلى أن بطولة أبوظبي «إتش اس بي سي» للغولف استطاعت أن تبهر العالم طوال السنوات الماضية، وصولاً لنسختها الحالية بمستوى التنظيم ومشاركة نخبة اللاعبين المصنفين في الغولف وجذبها لوسائل الإعلام الدولية واستقطابها للرعاة والداعمين وما تحظى به من تفاعل وحضور جماهيري ساهم بوضعها في مصاف البطولات المتميزة على صعيد العالم.

موضحاً سموه أن جميع المؤشرات تقود لاستمرارية تحقيق البطولة لمزيد من النجاحات وعلامات التفوق خلال الأعوام المقبلة، مشيداً سموه بكافة الرعاة والداعمين ودورهم المميز في إنجاح البطولة.

نجاحات مذهلة

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تستقبل العاصمة مع بداية كل عام بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي نجحت على مدار ثلاثة عشر عاماً في تحقيق مكانة مرموقة ضمن أجندة البطولات العالمية.

وسرعان ما تنامت قاعدتها الجماهيرية وأعداد متابعيها من شتى بقاع العالم، واليوم نجني ثمار هذه النجاحات لتكون بذلك مصدر فخر لنا ودليلاً على جهود مجلس أبوظبي الرياضي.

وأضاف: يسعدنا انعقاد أهم الفعاليات الرياضية العالمية في العاصمة أبوظبي التي تشهد نمواً فعالاً في قطاع الرياضة في ظل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها الكبير ودورها الريادي في تعزيز التقدم والازدهار لرياضة أبوظبي».

وأضاف: «بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للغولف تقام ضمن رؤية المجلس الطامحة لترسيخ أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة وبما يتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي 2030، وهنا نشيد بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي ودعمه المتواصل لخطة استضافة الفعاليات الرياضية العالمية».

وأكمل العواني قائلاً: «استقطبت البطولة منذ انطلاقتها أشهر نجوم الغولف، وفي هذا الموسم نشهد انضمام قائمة متميزة من الأسماء الكبيرة في هذه الرياضة بما فيهم المصنف الأول عالمياً داستن جونسون وغيره من اللاعبين المحترفين، ما يضمن تجربة ممتعة واستثنائية للجماهير خلال الأيام الأربعة من البطولة على أرض ملعب أبوظبي الوطني».

وتابع قائلاً: إن هدفنا من هذه البطولة لا يقتصر على الترويج لرياضة الغولف فحسب، بل تحفيز المجتمع والشباب على التميز والوصول إلى أعلى درجات الاحترافية في جميع المجالات.

وأضاف: ومن هذا المنطلق أود أن أتقدم بالشكر لشركائنا وعلى رأسهم بنك «إتش إس بي سي». كما أتوجه بعميق التقدير لجميع الرعاة.

وتنطلق اليوم بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نسختها الثالثة عشرة على أرض الملعب الوطني في نادي أبوظبي للغولف، بمشاركة 126 لاعباً من نخبة نجوم الغولف على مستوى العالم.

قائمة

تضم قائمة اللاعبين المشاركين عدداً من النجوم البارزين، من بينهم حامل اللقب تومي فليتوود إلى جانب كل من داستن جونسون المصنف الرقم واحد في العالم، وروري ماكلروي، وهنريك ستينسون حامل لقب البطولة لعام 2016، ومات كوتشار، وبول كايسي حامل اللقب عامي 2007 و2009، واللاعب جاستن روز الذي فاز حديثاً ببطولة العالم للغولف.