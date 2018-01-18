مؤتمر صحافي عالمي لماراثون زايد الخيري اليوم

تشهد مدينة الأقصر مؤتمراً صحافياً عالمياً صباح اليوم، للإعلان عن الترتيبيات النهائية لماراثون زايد الخيري الذي يقام صباح غدٍ، ويخصص ريعه لصالح مستشفى شفاء الأورمان بصعيد مصر.

ويتحدث خلال المؤتمر الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للسباق الذي يقام في مصر للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، ومحمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، وحسام القباني رئيس جمعية الأورمان الخيرية.

وشهدت الساعات الأخيرة تصاعد وتيرة الاستعدادات التي بلغت ذروتها من أجل توفير مقومات النجاح الكبير للماراثون، الذي ينتظر أن يشهد تنظيماً رائعاً من الجوانب كافة، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من المتسابقين الذين بدأوا في التوافد إلى «مدينة الشمس»، على مدار الأيام الماضية، بعد تسجيل أسمائهم على الموقع الرسمي المخصص للماراثون، سواء وزارة الشباب والرياضة أو اتحاد ألعاب القوى.

ترتيبات

من جهته، اطمأن الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي على الترتيبات النهائية للحدث العالمي الكبير، الذي يعد الأول من نوعه بمدينة الأقصر هذا العام، وحتى يخرج الماراثون في أجمل صورة، ويؤدي إلى الغرض الإنساني الذي أقيم من أجله، بمواصلة نهر العطاء الخيري الذي يتدفق في محطة جديدة، وتخصيص ريعه لصالح مستشفى الأورمان الخيري لعلاج مرضى السرطان في صعيد مصر.

وتأكيد الأهداف النبيلة والإنسانية للسباق وأيضاً الخيرية التي تعزز ريادة الإمارات على ساحة العمل الإنساني، للسير على خطى ونهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويأتي الماراثون في إطار المبادرات الإنسانية التي دأبت عليها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصبح ماراثون زايد الخيري يمد يد العون والخير إلى الأشقاء في كل مكان وتعزيزاً للروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والراسخة في الأعماق بين الإمارات ومصر، خاصة أن الماراثون في النسخ الثلاث الماضية بالعاصمة القاهرة، حقق نجاحاً منقطع النظير، وتم تخصيص ريعه لمستشفى سرطان الأطفال، ومرضى الكبد الوبائي، وها هو يتدفق «نهر الخير» من جديد، ولكن هذه المرة من أقصى جنوب مصر.

تعاون

كما وجه المهندس خالد عبدالعزيز الشكر إلى الإمارات قيادة وشعباً، على التعاون المثمر والثقة التي أولتها الإمارات الشقيقة لمصر في استضافة النسخة الرابعة في محافظة الأقصر، الأمر الذي يشير إلى النجاحات المتتالية للنسخ السابقة والتي استضافتها القاهرة.

مشيراً إلى عمق العلاقات المصرية الإماراتية التي سوف تكون أحد أهم مقومات النجاح والاستمرار لهذا الماراثون الخيرى الذي يحمل أسم شخصية غالية على قلوب كل الإماراتيين والمصريين والعرب وأن مصر هي أول دولة عربية تنظم هذا الماراثون الذي يهدف إلى نشر رسالة حب وسلام للعالم، وتدفق لنهر الخير.

كان عبد العزيز قد تابع جميع الترتيبات الخاصة بالماراثون من خلال محافظة الأقصر، حيث وجه لمديرية الشباب والرياضة بالأقصر بمتابعة كل الأمور المتعلقة بالماراثون وتذليل كل العقبات التي قد تعوق ظهوره بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة مصر بشكل عام، وصورة الأقصر باعتبارها أهم المناطق الأثرية في العالم، وواجهة الحضارة الفرعونية القديمة.

متابعة

في ذات الشأن، تم تشكيل غرفة عمليات في قلب الحدث، لمتابعة كل كبيرة وصغيرة، خاصة أن ماراثون زايد الخيري في نسخته الرابعة يتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من المصريين والأجانب، نظراً لقرب محافظة الأقصر من مدن الصعيد الأخرى، خاصة أسوان وقنا وسوهاج وأسوان، كما أنه تم تخصيص وسائل انتقال مجانية لنقل المشاركين من المحافظات البعيدة، على أن يتم إعادتهم إلى مقر إقامتهم فور انتهاء السباق مباشرة.

وعقد محمد بدر محافظ الأقصر أول من أمس، اجتماعاً موسعاً مع محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن، وحسام القباني رئيس جمعية الأورمان الخيرية، وحاتم زين العابدين السكرتير العام للمحافظة، ومسؤولي وزارات الشباب والرياضة والسياحة والطرق وعدد من القيادات الأمنية وشرطة السياحة والآثار، وتم خلاله بحث الترتيبات النهائية لانطلاق الماراثون من ساحة معبد الكرنك في الساعة الثامنة صباح غد.

وتم الاتفاق على المسار النهائي للماراثون، والمحاور المرورية البديلة التي يتم العمل بها خلال سير ماراثون زايد الخيري، ومحطات البث المباشر للسباق على المحطات الفضائية وتوفير الدعم الفني واللوجستي حتى يكون النقل بجودة عالية، خاصة أن القيمة الكبيرة للسباق يجعله متابعاً من دول العالم.

وسوف يكون النقل على الهواء مباشرة عبر قنوات أبوظبي الرياضية، وأون سبورت التي تقوم بحمل دعاية كبيرة منذ فترة طويلة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.

كما رحب محمد بدر محافظ الأقصر، بضيوف ماراثون زايد الخيري، وأن المدينة أصبحت على أهبة الاستعداد لإقامة نسخة تاريخية ومتميزة في كل شيء، وتوجه بالشكر إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لأنها تمد يد الخير إلى العالم بأسره، وتظل الأيادي البيضاء الإماراتية ممتدة لأعمال الخير في كل المجالات.

العمل مستمر

أكد العميد صلاح المندوة رئيس مدينة الأقصر، أن جميع قطاعات النظافة والأحياء في المدينة بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالأقصر تواصل العمل بالنهار والليل ودون توقف، استعداداً للحدث التاريخي الذي يقام غداً بمدينة الأقصر، الذي يتمثل في ماراثون زايد الخيري، والجميع يعمل على قدم وساق، وتم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق، من الرصف والتشجير على مستوى شوارع المدينة كافة.