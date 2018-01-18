تغطية استثنائية على «أبوظبي الرياضية» للحدث العالمي

لأن الحدث استثنائي وتاريخي، ويتواكب مع الاحتفال بعام زايد، فإن قناة أبوظبي الرياضية، جهزت لتغطية خاصة واستثنائية لماراثون زايد الخيري، المقرر له في الساعة الثامنة صباح غد بمدينة الأقصر «العاشرة صباحاً بتوقيت أبوظبي».

وتبدأ التغطية المكثفة ابتداء من اليوم، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق الماراثون، من خلال فيلم وثائقي تسجيلي يتم عرضه في الساعة الرابعة عصراً، لمدة ساعتين ونصف الساعة، وتشمل فقراته فكرة وتاريخ الماراثون، بما في ذلك النسخ الثلاث الماضية التي أقيمت في ضيافة القاهرة، وخصص ريعها لمستشفى سرطان الأطفال، ومكافحة الوباء الكبدي.

كما يتضمن الفيلم الوثائقي كل المعلومات الخاصة بمدينة الأقصر، بوصفها تملك أكثر من ثلثي آثار العالم، خاصة معبد الكرنك، ووادي الملوك والبر الغربي وطريق الكباش، ولقاءات مع المسؤولين بالأقصر، بما فيهم محمد بدر محافظ المدينة، والحديث أيضاً عن كل ما يتعلق بمستشفى الأورمان لعلاج السرطان في صعيد مصر، والمراحل المختلفة لبناء المستشفى.

ويتطرق الفيلم الوثائقي إلى أعمال الخير للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صاحب أيادي الخير والبيضاء، والتي امتدت إلى جميع بقاع العالم.

تغطية

وعلى صعيد تغطية الحدث، فإن القناة أعدت خطة خاصة لتغطية شاملة، وتبدأ قبل ساعة كاملة من بداية ماراثون زايد الخيري، وتحديداً في الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت أبوظبي «الساعة السابعة صباحاً بتوقيت القاهرة».

ونقل أحداث السباق من خلال أكثر من 15 كاميرا، على أن يكون الماراثون منقولاً على الهواء مباشرة لكل قنوات الدولة، ونظراً للأهمية الكبيرة والمكانة التي يحظى بها ماراثون زايد الخيري، فإنه للمرة الأولى يتم استخدام الكاميرات المنقولة جواً بالطائرات، ويقدم الاستوديو الخاص بالماراثون على امتداد التغطية الشاملة والمكثفة، الزميل منذر المزكي، ومن قلب الحدث المراسل إيهاب الخطيب.