الفجيرة تستضيف دولية بناء الأجسام في أبريل المقبل

تستضيف الفجيرة البطولة الدولية الثامنة عشرة لبناء الأجسام، في الفترة من 18- 20 أبريل المقبل، تحت رعاية الشيخ صالح بن محمد الشرقي راعي الحركة الرياضية ورئيس دائرة الصناعة والاقتصاد.

وذلك في مجمع زايد الرياضي للمرة الأولى، وتم الإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة، في فندق سيجي الديار، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لبناء الأجسام.

وعبد العزيز بوهندي مدير مكتب هيئة الرياضة في الفجيرة والمنطقة الشرقية ومحمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة ومدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد، والعقيد (متقاعد) عبد الكريم محمد سعيد رئيس أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وخليل معروف مدير البطولة.

ويتضمن الحدث إقامة بطولة الإمارات للاعبين المواطنين وبطولة الفجيرة كلاسيك، وبطولة الفيزيك، ومعرض بناء الأجسام للشركات والجهات المهتمة ببناء الأجسام، فضلاً عن تكريم أفضل مدرب مواطن مشارك في البطولة، كما سيمنح الاتحاد الدولي للعبة لاعبين من منتخبنا الوطني بطاقتي احتراف خلال البطولة.

تهنئة وشكر

وفي بداية المؤتمر، هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي بمناسبة تعيينه رئيساً للهيئة العامة للرياضة، وقال: نتقدم بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في الإمارة، للدعم والاهتمام الكبير للعبة، مما ساهم في تعزيز النجاح من عام لآخر، حتى وصلت البطولة إلى مكانتها المرموقة حالياً، ونؤكد أن الفجيرة بانتظار نسخة نموذجية.

حيث إنها ولأول مرة ستضم رياضة الفيزيك إضافة إلى اختيار أفضل مدرب ببناء الأجسام، إضافة إلى تنظيم معرض للشركات المهتمة برياضة بناء الأجسام والقوة البدنية.

أوزان البطولة

وبدوره، أوضح محمد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة ستقام على مدار ثلاثة أيام، وتضم 10 أوزان، وبطولة الفيزيك للأطوال، وبطولة الفجيرة الدولية 4 أوزان، وسيترشح الأربعة الأوائل في كل وزن للمشاركة في منافسات بطل الأبطال.