«الدعم المؤسسي» بالشارقة يطلع على استراتيجية الألعاب الفردية

اطلع مكتب الدعم المؤسسي لنادي الشارقة الرياضي الذي شكله مجلس إدارة النادي، لمتابعة أعمال إدارات النادي المختلفة بهدف التحسين والتطوير المستمر.

وفي إطار الاجتماعات الدورية المعتمدة، على استراتيجية إدارة الألعاب الفردية المقترحة، تمهيداً لاعتمادها من مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي من ضمن استراتيجية النادي العامة. وترأس الاجتماع الذي عقد أول من أمس بمقر النادي محمد جمعة بن هندي نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس المكتب وحضره الدكتور عبدالله سلطان عضو مجلس الإدارة.

وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة وناصر سعيد بن عفصان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، بصفتهم أعضاء مكتب الدعم المؤسسي وسليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية بجانب حضور أسرة الألعاب الفردية في النادي.

رؤية الإدارة

وأكد بن هندي ما يوليه مجلس إدارة النادي من دعم ورعاية لكل الإدارات في النادي وحرصه على اللقاء بإدارة الألعاب الفردية في إطار رؤية مجلس الإدارة من خلال مكتب الدعم المؤسسي للوقوف على أعمالها وما حققته من نتائج خلال مشاركاتها السابقة.

وأوضح أن مكتب الدعم المؤسسي يحرص على عقد الاجتماعات الدورية مع كل القطاعات والإدارات والوقوف على ما تحقق من نتائج لتعزيزها بما يتوافق مع الخطط المعتمدة علاوة على دراسة كل التحديات التي قد تواجهها خلال مشاركاتها المحلية والخارجية.

التهنئة بالإنجازات

وأعرب بن هندي، عن رضا الأسرة الشرقاوية عن إنجازات الألعاب الفردية طوال الفترة الماضية. وقدم باسمه وباسم مجلس الإدارة والأسرة الرياضية في النادي التهنئة لإدارة الألعاب الفردية نيل بطل التايكواندو ابن النادي عبدالله غلوم علي المازمي المركز الثاني لفئة الرياضيين الناشئين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دورتها التاسعة.

وتم الاطلاع على استراتيجية إدارة الألعاب الفردية، وجرى بحث استكمال خططها وما يتعلق بها من ملفات وموضوعات مختلفة ومشاركات متنوعة، وتم استعراض برامج الفرق الرياضية وما حققته من إنجازات وما تواجهه من تحديات.