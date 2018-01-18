خالد القاسمي يتقدم إلى المركز السابع في رالي داكار

تألق الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، قائد فريق أبوظبي للسباقات وسائق بيجو الشرق الأوسط الرسمي، خلال منافسات المرحلة العاشرة من رالي داكار التي انطلقت من مدينة سالتا إلى مدينة بيلين، في الأرجنتين.

حيث سجل القاسمي أزمنة متميزة نافس معها على المراكز الخمسة الأولى. وفي نهاية المطاف، احتل البطل الإماراتي المركز الرابع في المرحلة العاشرة خلف «مستر داكار» الفرنسي ستيفان بيترانسيل، الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييه، والإسباني المخضرم كارلوس ساينز، ليتقدم خالد بن فيصل في الترتيب العام إلى المركز السابع مع ملاحه زافييه بانسيري على متن «الأسد الفرنسي» بيجو 3008 دي.كيه.آر ماكسي، وبلغ طول المرحلة العاشرة 797 كلم منها 373 كلم خاصة بالسرعة عرفت جميع أنواع التضاريس من كثبان رملية.