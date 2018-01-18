19 فريقاًً يشاركون في «الشارقة للدراجات الهوائية»

كشفت اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، الذي تنطلق فعالياته في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وتستمر حتى السابع والعشرين منه، عن تفاصيل وملامح الطواف في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في جزيرة العلم في الشارقة، بحضور الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية.

ويشارك في النسخة السادسة 19 منتخباً وفريقاً من مختلف بلدان العالم يشكلون 28 جنسية عالمية، حيث يقطع المتسابقون مسافة 378.2 كم على مدار أربعة أيام هي عمر الطواف الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي للمرة السادسة على التوالي.

كما كشف راشد العوبد مدير عام قناة الشارقة الرياضية، عن خطة متكاملة للتغطية والبث المباشر لمراحل السباق الأربع، وتخصيص مروحية خاصة لأجل نقل تلفزيوني متميز، مؤكداً أن التغطية ستبدأ قبل ثلاثة أيام من انطلاقة الطواف.

أربع مراحل

قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، نحن جاهزون من أجل أن يكون السباق في أبهى صورة، فهو يحتل مكانة مميزة على المستوى الدولي، حيث إن طواف الشارقة الدولي للدراجات الذي يطوف الدراجون فيه عدة مناطق من إمارة الشارقة على أربع مراحل، يعتبر أحد أهم السباقات الدولية للدراجات.

وإحدى أهم الفعاليات الرئيسية التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة وتشجيع من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي.

فخر

وأضاف أن ما تحقق من نجاح في الدورات السابقة هو محل تقدير وفخر واعتزاز، ولا يسجل في رصيدنا فقط، بل هو نتيجة طبيعية لعمل مشترك وتعاون ودعم وتنسيق وحضور حيوي لافت من قبل الرعاة الرسميين الرئيسيين لهذا الحدث، وهم: مصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، بالإضافة إلى الشركاء والداعمين وهم: شركة أصباغ ناشونال، وحاضر لأنظمة الأمن والاتصالات، وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والمدينة الجامعية، وشركة الفضاء للدراجات، والعربية للطيران.

ترويج

بدوره، قال مدير الطواف خالد الناخي، ها نحن نلتقي من جديد في نسخة جديدة من طواف الشارقة الدولي للدراجات، إحدى الفعاليات المهمة التي تروج للإمارة الباسمة وتعمل على التعريف بها من خلال مشهد يومي على مدار أربعة أيام، ففي كل يوم محطة ومنطقة وحركة على مسافة طويلة، فيها ترحال ومشاهد ولوحات ومواقع تراثية وسياحية وتاريخية وحضارية ومدنية عديدة.

سمعة

من جانبه، أوضح مدير السباق، سالم بوشليبي، أن طواف الشارقة الدولي سيكون إحدى أهم الفعاليات التي ننتظرها وإياكم على أحر من الجمر، خصوصاً أننا في الدورات السابقة كنا معاً، وشهدنا كل تلك التفاصيل، وعشنا أياماً في منتهى الروعة والحيوية.

وتابع: لقد بذلنا خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد من أجل إنجاح هذا الحدث لنضيف إلى ما حققناه في الدورات السابقة، ونبني على تلك النجاحات، بما يليق بسمعة ومكانة إمارة الشارقة، كما أن السباق الذي يمتلك اليوم رصيداً كبيراً في عالم السباقات، أصبح قبلة للفرق القارية التي تسعى للمشاركة.

محطات

كما عرض بوشليبي محطات الطواف في مراحله الأربع، الأولى الأربعاء 24 يناير بطول 10.2 كم ضد الساعة فردي، الساعة 2:00 ظهراً على كورنيش الممزر الشارقة.

والنهاية أمام مصرف الشارقة الإسلامي، والثانية الخميس 25 يناير بطول 151 كم طريق فردي عام، الساعة 9:30 صباحاً، البداية من أمام نادي البطائح الرياضي ثم صعوداً على الجسر شارع الذيد والدوران باتجاه إمارة الشارقة إلى شارع الإمارات العابر ثم فلج المعلا والذيد ومليحة والمدام والنهاية في نادي مليحة الرياضي.

والثالثة تنطلق الجمعة 26 يناير بطول 117 كم طريق فردي عام، الساعة 1:45 مساء من دبا الحصن مروراً بخورفكان والفجيرة وكلباء إلى وادي الحلو، والنهاية ستكون أمام نادي الفتيات. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتأتي يوم السبت 27 يناير بطول 100 كم طريق فردي عام، الساعة 9:30 صباحاً، من أمام مسجد عبيد بن عيسى منطقة المريجة.

والذهاب شرقاً على شارع الكورنيش مروراً من أمام متحف الشارقة للحضارة الإسلامية وفندق راديسون والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وصولاً إلى نقطة الدوران دوار المنتزه والرجوع غرباً باتجاه دوار المريجة، والانتهاء أمام ساحة مسجد عبيد بن عيسى.

لوحة

تشكل مراحل السباق في مجموعها لوحة شاملة جاذبة عن الشارقة، الإمارة الباسمة، التي تلقى الدعم الكبير والرعاية الدائمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.