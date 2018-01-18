اعتماد فقرات حفل افتتاح طواف دبي الدولي

عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

اجتماعها الدوري في مقر مجلس دبي الرياضي، للاطلاع على آخر الاستعدادات لتنظيم النسخة الخامسة من الطواف خلال الفترة 6-10 فبراير 2018. ترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، بحضور: حريز المر بن حريز النائب الأول لرئيس اللجنة المنظمة ومدير الطواف.

وأعضاء اللجنة العليا: ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، علي المطوع، العقيد جمعة بن سويدان، راشد أميري، أحمد الحوري، حمدة العبار، محمد محراب مساعد مدير الطواف.

كما حضر الاجتماع أنس الفواعير مقرر اللجنة العليا والسكرتير الفني للطواف، سامي عبد الإمام المنسق الإعلامي، عبد الله جاسم من هيئة الطرق والمواصلات، وكريستينا باربيبيو منسقة العلاقات الخارجية للطواف، إلى جانب ممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الداعمة والراعية للطواف وممثلين من شركة RCS SPORT الإيطالية التي تتولى القيام ببعض الجوانب التنظيمية.

مكانة

من جانبه، عبر سعيد حارب عن سروره لمشاركة أهم الفرق العالمية وأقوى الدرّاجين في النسخة الخامسة من الطواف التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي مطلع الأسبوع الجاري، ومن بينها فرق عالمية تشارك للمرة الأولى، وكذلك عودة درّاجين عالميين للتنافس على لقب الطواف.

وهو الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة للطواف وحرص نخبة الفرق والدراجين العالميين على المشاركة فيه، لما تتوفر له من عوامل نجاح كبيرة وعديدة في مقدمتها دعم ورعاية القيادة الرشيدة، والتنوع البيئي الجميل والخبرات التنظيمية الكبيرة التي جعلت الطواف من أهم السباقات العالمية على خارطة رياضة الدراجات الهوائية العالمية.

وأكد حارب أن النسخة المقبلة من الطواف تكتسب أهمية كبيرة كونها تتضمن مقرا جديدا لقرية الطواف في نادي سكاي دايف دبي بمنطقة الصفوح، كما تتضمن مرور الطواف في مناطق متنوعة تتضمن معالم حديثة وتراثية وتجارية ومناطق أخرى تعد من الوجهات المميزة وذات الأهمية الكبرى على خارطة السياحة في دبي ومن بينها منطقة محمية المرموم ومنطقة حتّا.

فخر

وأوضح أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، فخر مجلس دبي الرياضي بأن يكون من بين الهيئات والدوائر الحكومية المشاركة في مشروع محمية المرموم الذي تشكل مساحته 10% من مساحة دبي ويضم تنوعا جغرافيا ويعد ملتقى للحيوانات والطيور والنباتات النادرة، وكذلك منطقة حتّا، وهما من المناطق ذات الطبيعة الساحرة.

ولذلك فإننا حريصون على مرور الدرّاجين في الطواف إلى المنطقتين لما يصاحب الطواف من اهتمام إعلامي عالمي، ولما تضمه المنطقتان من عوامل نجاح للطواف.

حيث تضم منطقة المرموم أطول مضمار في العالم للدراجات الهوائية يتيح للمشاركين ممارسة هوايتهم في منطقة آمنة من السيارات وتتوفر فيه منطقة خدمات حديثة ومتكاملة لممارسي هذه الرياضة، إلى جانب البحيرات ومحميات الطيور والمناطق السياحية الصحراوية الجميلة، في حين تمتلك منطقة حتّا معالم طبيعية وجبلية تجعل من التنافس هناك تحديا كبيرا ومشوقا للدراجين.

كما يمثل التتويج قرب سد حتّا حدثا يتطلع له الجميع، سيما وأن 135 قناة تلفزيونية عالمية تبث الفعاليات المختلفة التي تقام في المرموم وحتّا بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية، كما تقوم القنوات العالمية ببث فعاليات بلقطات جوية وأرضية فائقة الجودة لأكثر من 180 دولة في العالم.

5

يُعد طواف دبي من أهم السباقات العالمية، وذلك على الرغم من مرور 5 سنوات فقط على انطلاقته، كما أن الطواف الدولي حاز على أعلى تصنيف للفعاليات الرياضية في دبي للعام 2017 وهو تصنيف 5 نجوم.