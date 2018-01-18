القرقاوي: «دولية» السلة تجمع بين 3 أبطال

قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة:

إن النسخة 29 ستكون فوائدها كثيرة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يستعد لمنافسات خليجية قادمة مؤهلة لنهائيات آسيا، وإن أسماء الفرق الكبيرة المشاركة ستمنح النسخة 29 قوة إضافية، ومن اللافت للنظر أنه للمرة الأولى مشاركة 3 فرق يحملون صفة الأبطال، وهم الرياضي اللبناني بطل آسيا، والهومنتمن بطل العرب، وسلا بطل أفريقيا.

وأضاف القرقاوي: «نعتز بهذه البطولة كونها الأعرق على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط واستطاعت على مدار سنوات طويلة تقديم الكثير من التميز للعبة، من خلال تواجد عدد كبير من نجوم الوطن العربي وأصحاب المهارات العالية».