إنجازات ألعاب النصر تعكس نهج رئيس النادي

ثمّن عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، الإنجاز الذي حققه فريق كرة السلة للسيدات، باحتفاظه بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخ المسابقة، حيث سبق للفريق الفوز باللقب موسم 2012-2013، ثم موسم 2014-2015، ثم موسمي 2016-2017 و2017-2018.

وحصد الفريق لقباً آخر هذا الموسم، هو كأس الاتحاد، الذي يعتبر رابع ألقاب الفريق في هذه المسابقة، وتنتظر سيدات النصر بطولتين فيما تبقى من الموسم، هما بطولة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في نسخته الثانية، ويدافع النصر فيها عن اللقب، ثم بطولة «3 في 3».

نهج حمدان بن راشد

وقال أبو الشوارب إن شركة الألعاب، تتخذ من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، نهجاً في الاهتمام بجميع الألعاب، حيث إن سموه ظل يحرص على دعم جميع الألعاب الرياضية، ويوجه بالاهتمام بعنصر الشباب، وتقوية الفرق من أبناء النادي.

ومن خلال هذا النهج، استمر الاهتمام بقطاع المراحل السنية في كل لعبة، وفق خطة مدروسة، يتم تنفيذها عبر فرق العمل، مع متابعة حثيثة لمجلس إدارة شركة الألعاب، ووجّه أبو الشوارب، الشكر إلى سمو رئيس النادي، لدعمه الكبير ومتابعته الدؤوبة لكافة ألعاب النادي، ما انعكس إيجاباً على النتائج المثمرة.

وأوضح أبو الشوارب، أن المجلس حريص على وضع الخطط المستقبلية القريبة والبعيدة، وفي هذا الإطار، بدأ النادي مشروع «انتقاء المواهب»، وهي خطة فنية مدروسة، يقوم بها مختصون، تسهم في تطور جميع الألعاب، من خلال ضم اللاعبين الموهوبين في كل لعبة، ويتم التركيز على الناشئين والشباب، لترفد الفريق الأول في كل لعبة بالعناصر المميزة كل موسم.

بداية جيدة لسيدات السلة

وقال أبو الشوارب إن حصول سيدات سلة النصر على أول لقبين هذا الموسم، يعكس النهج الذي تسير فيه شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر في جميع الألعاب، فمجلس إدارة شركة الألعاب، يدخل في تحدٍ كبير، بعد الطفرة الكبيرة التي أحدثتها كل فرق الألعاب الموسم الماضي، بحصولها على 71 بطولة، في رقم قياسي، نافس به النصر نفسه، ونسخ رقمه السابق «64 بطولة».

مشيراً إلى أن الفوز بلقب الدوري، له أهميته الكبيرة، ويعبر عن حجم اهتمام النادي بجميع الألعاب، وإن إنجاز سيدات السلة، يعكس مسيرة الألعاب الناجحة في النادي، التي بدأت قبل أكثر من خمس سنوات، استهدفت الاهتمام بكافة الألعاب.

وأضاف أن إنجاز سيدات السلة في النادي، جاء في منتصف موسم سيشهد طفرة نوعية في البطولات والألقاب التي تناسب حجم الدعم واسم النادي وتاريخه، وما حققه من بطولات خلال السنوات الأخيرة، التي تم خلالها الاهتمام بالقاعدة، وبناء جيل من المميزين من أبناء النادي، وأشاد أبو الشوارب بلاعبات فريق السلة والجهاز الفني، وكل القائمين على الفريق، وطلب منهن المزيد من الإنجازات محلياً وخليجياً وعربياً.