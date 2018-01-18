«الثأر ورد الاعتبار» عنوان دولية دبي للسلة

تنطلق مساء اليوم فعاليات النسخة 29 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية في صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي- دبي، بمشاركة 10 فرق يمثلون 6 دول هي الإمارات، المغرب، تونس، لبنان، الفلبين، ليبيا.

بطولة الثأر

وتأخذ النسخة 29 طابعاً مثيراً عنوانه الثأر ورد الاعتبار في وجود فرق الرياضي والهومنتمن اللبنانيين وسلا المغربي، فحامل لقب النسخة الماضية سلا المغربي نجح في الظفر باللقب للمرة الأولى بفوز غالٍ على صاحب الرقم القياسي من الألقاب الرياضي اللبناني، الذي يأتي لنسخة هذا العام لرد اعتباره في وجود المنافس المغربي القوي، وبذات الطموح والهدف يسعى سلا المغربي لرد اعتباره بعد خسارته نهائي البطولة العربية قبل شهرين وسط جمهوره أمام الهومنتمن.

وتشهد النسخة 29 تواجد فريق «بول أباف أوول» الذي كانت له تجربة ناجحة هذا الموسم، من خلال مشاركته في بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ووصل للنهائي فيها وخسر اللقب أمام شباب الأهلي-دبي.

مباريات اليوم

وتبدأ البطولة اليوم بإقامة مباراتين بين منتخبنا الوطني والحكمة اللبناني في السابعة مساء، تليها في التاسعة مساء مباراة الهومنتمن اللبناني وبول أباف أوول، ويسبق ذلك افتتاح البطولة بعد صلاة المغرب، بحضور رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ورؤساء الوفود المشاركة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى فرق النجم الساحلي «مجموعة القرقاوي»، سامبيدا الفلبيني «مسافي»، الحكمة اللبناني «طيران الإمارات» ومنتخبنا الوطني «الجامعة الأميركية في الإمارات».

فيما تضم المجموعة الثانية الرياضي اللبناني «السوق الحرة بدبي»، الهومنتمن اللبناني «بنك الإمارات ولبنان»، بول أباف أوول «انترماس»، النصر الليبي «شركة البحر المتوسط» والنجم الرادسي «فيرست سيكيورتي جروب».

15 لاعباً مع المنتخب

تم اختيار 15 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني في البطولة هم سعيد مبارك، محمد مبارك، أحمد عبد اللطيف، خليفة خليل، راشد ناصر الزعابي، قيس عمر من شباب الأهلي-دبي وعمر خالد العامري وجاسم محمد جابر من الشارقة ومبارك خليفة، خالد خليفة، راشد أيمن من الوصل وصالح سلطان، طلال سالم، سعيد البلوشي من النصر وحسين علي عمر من بني ياس.

وتم استبعاد اللاعب سعيد عاشور من القائمة لعدم التزامه والتحاقه بالمنتخب، ومن بين الأسماء المختارة هناك 5 لاعبين مصابين لن يتم التركيز عليهم في معظم فترات اللعب، حيث سيتم تحضيرهم للفترة المقبلة من خلال الدفع بهم لفترات محدودة وهم محمد مبارك وراشد ناصر وقيس عمر وجاسم محمد جابر ومبارك خليفة.

ويشرف على الجهاز الفني طاقم وطني يضم المدرب عبد الحميد إبراهيم والكابتن جاسم عبد الرضا قائد المنتخب السابق مساعداً له، بعد أن قرر الاعتزال والدخول لمجال التدريب، فيما يقود الجهاز الإداري علي الأميري مديراً للمنتخب وراشد النقبي إدارياً.

وبدأ المنتخب استعداداته منذ السبت الماضي بتدريبات صباحية ومسائية بصالة مكتوم بن محمد، وواجهت المنتخب بعض الصعوبات في تفرغ اللاعبين خلال الفترة الصباحية، ولكن الجهاز الإداري بقيادة علي الأميري نجح في تجاوزها.

لا راحة في البطولة

وفقاً للجدول الذي أصدرته اللجنة الفنية سيكون اللعب مستمراً طوال الـ 9 أيام من دون فترة راحة وتتنوع المباريات بين 4 و3 مباريات في اليوم خلال الدور الأول، الذي يكتمل يوم الثلاثاء 23 يناير، وتقام جميع مباريات ربع النهائي في اليوم التالي مباشرة، حيث تتأهل 4 فرق من كل مجموعة ويودع الخامس البطولة، وتقام الأدوار النهائية بنظام خروج الخاسر.

نقل تلفزيوني

تمت كل الترتيبات للنقل التلفزيوني المباشر للبطولة عبر قناة دبي الرياضية مالكة شارة البث، وسيتم البث المشترك مع عدد من القنوات من خارج الدولة على رأسها قناة المستقبل اللبنانية وإحدى القنوات الفلبينية، إضافة للتعاون مع قنوات مغربية وتونسية. ومن المنتظر أن تحظى البطولة بمتابعة كبيرة من عشاق كرة السلة في الدول المشاركة، خاصة الفلبين التي يهتم شعبها كثيراً باللعبة.