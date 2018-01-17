الهنائي: إنجاز «جوجيتسو» الوحدة ثمرة دعم ذياب بن زايد

أعرب خالد الهنائي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية، عن سعادته بالنجاحات التي حققها فريق الجوجيتسو بالنادي وحصول لاعبيه على المراكز الأولى عالمياً ومحلياً في الجولة الرابعة من بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي اختتمت منافساتها السبت الماضي، بصالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، مؤكداً أن تلك النجاحات جاءت بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي، واهتمامه المستمر بجميع الألعاب في الشركة في مقدمتها الجوجيتسو التي تمثل مشروعا رياضيا ووطنيا رائدا.

وحصد لاعبو الوحدة للجوجيتسو على 28 ميدالية ملونة في البطولة، منها 10 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية، وتصدر الوحدة الترتيب النهائي للبطولة التي شهدت مشاركة عدد من الأندية والأكاديميات المحلية والعالمية، فيما احتلت أكاديمية كومنادو المركز الثاني وجاء نادي الجزيرة ثالثاً، إذ نجح نادي الوحدة بهذا الإنجاز في استعادة صدارة الترتيب العام للموسم الحالي آسيوياً ومحلياً والمركز الثالث عالمياً وذلك وفق التصنيف الخاص باتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال الهنائي: نشعر بالفخر الكبير لهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة من الإنجازات السابقة باسم الوطن الغالي الإمارات، وأن ما تحقق في البطولة نتاج عمل واجتهاد، وجاء بتكاتف لاعبي فريق الجوجيتسو وبذلهم أقصى جهد للوصول للمركز الأول.

وأضاف الهنائي: نحن ما زلنا في منتصف الموسم وهدفنا هو إنهاء الموسم بتحقيق المركز الأول محلياً، وبالطبع هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا تكاتف اللاعبين والعمل الدؤوب من إدارة النادي وأكاديمية الوحدة للجوجيتسو ويحسب لدولة الإمارات قبل أن يحسب لنادي الوحدة.

يذكر أن، الوحدة يعد أول ناد إماراتي يحصل على المركز الأول متفوقاً على جميع الأندية المحلية والعالمية في بطولة جولات أبوظبي غراند سلام، إذ استطاع فريق الجوجيتسو منذ تكوينه قبل عامين أن يحقق العديد من الألقاب والميداليات في اللعبة بداية من بطولة أبوظبي غراند سلام في لندن وريو دي جانيرو وأخيراً في الإمارات.