نجوم العالم جاهزون لانطلاقة غولف أبوظبي غداً

أعلن نجوم العالم في الغولف، جاهزيتهم لخوض منافسات بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف 2018، إحدى بطولات الجولة الأوروبية، في نسختها الثالثة عشرة، التي تنطلق غداً على ملعب أبوظبي الدولي للغولف وتستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة 126 لاعباً من نخبة لاعبي الغولف على مستوى العالم، ويبلغ إجمالي جوائزها 3 ملايين دولار أميركي.

وأكد الإنجليزي تومي فليتوود حامل لقب النسخة الماضية والمصنف الـ 18 عالمياً سعيه للدفاع عن لقبه في النسخة الحالية، وتكرار الأداء الجيد الذي قدمه العام الماضي رغم التنافس مع عمالقة اللعبة، مشيراً إلى جاهزيته واستعداده التام لخوض البطولة والتي تعد واحدة من أهم بطولات الغولف على مستوى العالم في الوقت الحالي.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بملعب أبوظبي الدولي للغولف للحديث عن مشاركته في البطولة هذا العام: شاركت في البطولة العام الماضي وأعتقد أنني حققت نجاحاً كبيراً بالفوز بالكأس، وجاهز لخوض المنافسات وبمعنويات عالية خصوصاً بعد فوزي منذ أسابيع قليلة بالمركز الأول من بطولة السباق إلى دبي.

ومن جهته شدد الأيرلندي روري ماكلروي على استعداده للبطولة وأنه جاهز من الناحية البدنية والذهنية بعد أن خاض تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية عقب انقطاعه عن المشاركة في البطولات منذ أكتوبر الماضي، وقال: بالتأكيد أسعى للمنافسة للفوز بكأس الصقر المجنح، وتقديم أداء مميز بعد فترة من عدم المشاركة في البطولات، ومتحمس للعودة إلى أبوظبي والتنافس مع مجموعة من المصنفين الأوائل، حيث تضم البطولة قائمة متميزة من المشاركين ما يؤكد أهميتها على أجندة البطولات العالمية للغولف.