ميثة النيادي: جائزة الإبداع وسام أعتز به

أعربت ميثة عبد الله حسن النيادي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، عن فخرها واعتزازها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، التي نالتها في دورتها التاسعة مؤخراً، بعد حصولها على الميدالية البروزنزية في وزن تحت 57 كغ في بطولة كأس آسيا للناشئين التي أقيمت في هونغ كونغ الصيف الماضي، وقالت إنها شرف ووسام ذهبي يمثل حافزاً لمزيد من النجاحات في المرحلة المقبلة، وقدمت شكرها الجزيل إلى أسرة اتحاد الجودو، للتقدير الكبير الذي وجدته من قيادات الاتحاد بالاحتفال بإنجازها وتكريمها، مؤكدة أن ذلك دافع معنوي كبير لها لتقديم الأفضل في قادم البطولات.

تكريم

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على استقبال البطلة الصاعدة ميثة ووالدها عبد الله النيادي، بحضور محمد جاسم عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الجودو، عادل المرزوقي عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية، بمشاركة وفد الاتحاد البحريني لألعاب الدفاع عن النفس بقيادة رئيسه المهندس أحمد الخياط، وأشاد بن ثعلوب باللاعبة واجتهادها وتطورها والإنجاز الذي حققته، ووجه شعبة الجودو بوضع برنامج شامل للاعبة يساعدها على تطوير قدراتها الفنية والبدنية، باعتبار أن ذلك يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية ويدعم ظهورها خارجياً بشكل أفضل.

نجاح

وأكد بن ثعلوب أن حصول أحد منتسبي الجودو على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي يؤكد نجاح الاتحاد، وأنه يسير إلى الأفضل، ولم يكن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة بالدولة، وقال: نتشرف بأن نكون أول اتحاد رياضي يحصل على الجائزة، وسبق لنا الفوز أيضا بجائزة رئيس الدولة، حفظه الله، 9 مرات متتالية وهذا أيضا دليل على النجاح والنهج السليم للاتحاد.