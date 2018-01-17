مثنى عبد الرزاق: ارتباطنا وثيق بالرياضة

عبّر الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات عن سعادته بالتواجد في البطولة هذا العام، والتعاون مع اتحاد السلة، مشيداً بجهود اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لتطوير اللعبة، وقال إن اجتماعاً سبق المؤتمر الصحافي ،تم عقده مع القرقاوي تم خلاله مناقشه التعاون المشترك والاتفاق على رعاية الجامعة لمنتخب الإمارات في بطولة هذا العام.

وقال: «أميركية الإمارات» لها ارتباط وثيق بالرياضة، وأطلقت قبل أكثر من عام فكرة إنشاء كلية متخصصة في الفروسية تحت اسم العاديات وبدأت الجامعة في تنفيذها فوراً، فالرياضة جسر حقيقي لعكس الأنشطة المجتمعية، ومبادرات الجامعة مع الرياضيين لا تنحصر فقط في رعاية الأحداث والفعاليات الرياضية، فهناك قرار من الجامعة بمعاملة جميع الرياضيين بمنحة 50% في جميع الدراسات.