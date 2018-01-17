منتخب السلة يواجه حامل لقب «دولية دبي»

اختار منتخبنا الوطني اللعب في المجموعة الأولى لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها 29 التي تنطلق غداً وتستمر حتى 26 يناير الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتقام مبارياتها بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي-دبي، جاء ذلك خلال اجتماع سحب القرعة للفرق العشرة المشاركة حيث تمنح شروط البطولة، منتخب الإمارات حق اختيار المجموعة التي يريدها.

وترأس الاجتماع اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بحضور عبد اللطيف الفردان ومحمد عبد الله الحاج نائباً رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة وسالم المطوع أمين السر العام وممثلي الشركات الراعية للنسخة 29 والحكم الدولي السابق عوض سامي رئيس شركة سما للفعاليات منظم البطولة، وتم استعراض قمصان حكام البطولة المشاركين بشعار «عام زايد»، تقديراً لهذا الحدث الغالي على الجميع.

ترحيب

وفي البداية رحب اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالفرق المشاركة، مؤكداً في نفس الوقت تسخير الاتحاد بالتعاون مع الشركة المنسقة «مجموعة سما للفعاليات» كل الإمكانيات لكي تستمر هذه البطولة العريقة في تقديم الأفضل وجذب الجماهير العربية للعبة وأن هذا العمل المنظم لابد أن تكون له ثماره الإيجابية.

وأضاف: نعتز بهذه البطولة كونها الأعرق على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط واستطاعت على مدار سنوات طويلة تقديم الكثير من التميز للعبة من خلال تواجد عدد كبير من نجوم الوطن العربي وأصحاب المهارات العالية، وصنعت هذه البطولة زخماً جماهيرياً كبيراً برغبة جماهير الجاليات المختلفة على أرض دولة الإمارات في مؤازرة فرقها المختلفة كل عام، وتحدث ممثلو الشركات الراعية معبرين عن سعادتهم بالتواجد في واحدة من أعرق بطولات كرة السلة في المنطقة ومشيدين بالدور المؤثر لاتحاد السلة في تنظيم الحدث سنوياً منذ عام 1989.

وبعد تبادل الكلمات من الرعاة، قام المحاضر الدولي قاسم دعدوش بإجراء القرعة الموجهة حيث تم وضع فريق سلا المغربي «مجموعة النابودة» بصفته حامل لقب النسخة الماضية على رأس المجموعة الأولى والرياضي اللبناني «السوق الحرة بدبي» على رأس المجموعة الثانية بصفته الوصيف وتمت القرعة بين فريقي الحكمة والهومنتمن اللبنانيين ليجيء الحكمة «طيران الإمارات» ضمن المجموعة الأولى والهومنتمن «بنك الإمارات ولبنان» في الثانية ونفس الشيء بالنسبة للفريقين التونسيين .

حيث جاء النجم الساحلي «مجموعة القرقاوي» في المجموعة الأولى والنجم الرادسي «فيرست سيكيورتي جروب» في الثانية فيما أوقعت القرعة سامبيدا الفلبيني «مسافي» في المجموعة الأولى وبول اباف أوول «انترماس» في الثانية واختار المدير الفني لاتحاد السلة منير بن الحبيب أن يكون منتخب الإمارات «الجامعة الأمريكية في الإمارات» في المجموعة الأولى ليذهب النصر الليبي «شركة البحر المتوسط» للمجموعة الثانية.

منح دراسية من «أميركية الإمارات»

أعلن الدكتور مثنى عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات عن مبادرة أكاديمية غير مسبوقة بالتزامن مع «عام زايد» وفي إطار شراكة استراتيجية مع اتحاد كرة السلة وذلك بتخصيص 7 منح دراسية مجانية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في «أميركية الإمارات» بمناسبة رعاية الجامعة للنسخة 29 لبطولة دبي الدولية هذا العام.

حيث تم منح اتحاد السلة 4 منح منها بواقع منحتين للبكالوريوس ومثلهما للماجستير ومنحة لدرجة البكالوريوس وأخرى للماجستير لمنتخب الإمارات لكرة السلة ومنحة للبكالوريوس أو الماجستير لأفضل هداف في البطولة.