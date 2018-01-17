لطيف ناصري: سعداء بالتواجد للسنة الخامسة

أكد لطيف ناصري رئيس مجموعة صدف، إحدى الشركات الراعية لبطولة دبي الدولية، أن مشاركتهم للعام الخامس على التوالي مع اتحاد كرة السلة، جزء من الشراكة والعلاقة الوطيدة التي ربطتهم باللعبة، مشيداً بالدور الذي يقوم به رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وقال ناصري إن «صدف» حريصة على دعم الفعاليات الرياضية من منطلق دورها تجاه المجتمع، مؤكداً أن بطولة دبي الدولية للسلة تمثل واحدة من الفعاليات المهمة التي تجمع مختلف الجاليات في الدولة وتحظى بحضور جماهيري خاص، كان له أبلغ الأثر في نجاحات البطولة على مدار سنوات طويلة.

وثمن ناصري دور المنسق العام عوض سامي ومجهوداته في إنجاح الحدث، مؤكداً أن الجميع يعمل على إنجاح الحدث الذي يتزامن هذا العام مع «عام زايد».