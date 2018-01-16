القوارب الخشبية السريعة تتنافس على لقب سباق دبي السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل، سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات)، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي الحالي 2017-2018، وتقرر أن ينطلق السباق الكبير في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على مسار السباق في شاطئ الصفوح في المنطقة الواقعة بين هلال نخلة جميرا الشرقي، والمعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب)، لمسافة تصل إلى 31 ميلاً بحرياً.

وكان النادي قد نجح، وبامتياز، في تنظيم سباق الجولة الثانية مؤخراً، والذي شهد فوز وتتويج القارب ناس 10، بقيادة سعيد القامة المهيري وفالح المنصوري، وحلول القارب الكويتي رهيب 17 بقيادة عبد اللطيف العماني وجاسم سعود الرجيب في المركز الثاني، ثم القارب المشخص مارين 3، بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان في المركز الثالث.

برنامج

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن البرنامج الزمني للسباق المرتقب، والذي يبدأ كالمعتاد بعد غد، من خلال استكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي في الميناء السياحي، ومن ثم إجراء الفحص الفني والسلامة على كل القوارب المشاركة عبر اللجنة الفنية، ويعقد مساء نفس اليوم، الاجتماع التنويري للجنة المنظمة مع المتسابقين المشاركين، من أجل شرح تعليمات السباق، والشروط الخاصة بالمشاركة في الحدث، والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بالحدث وكورس السباق.

تجهيزات

وأكد محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي للنادي، أن التجهيزات على قدم وساق، من أجل إنجاح السباق المرتقب، والمقرر يوم السبت المقبل، والذي يمثل ثاني الفعاليات التي ينظمها النادي في عام زايد 2018.

مبيناً أن بداية أنشطة النادي في هذا العام، سجلت نجاحاً عريضاً، من خلال إقامة سباق الجولة الثانية من بطولة الإمارات قبل أكثر من أسبوع، وأوضح أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبعد النجاح الكبير للجولة الماضية، قرر استمرار المنافسات في نفس المكان، وعلي نفس الكورس ومسار السباق، والذي وجد إشادة كبيرة من جميع المتسابقين، خاصة أنه يحمل إثارة من خلال نقاط الالتفاف، والتي تظهر مهارات المشاركين.

وشدد حارب قائلاً إن اللجنة المشرفة على السباق، ستعمل على تطبيق معايير الأمن والسلامة، من خلال الإجراءات التي تسبق السباق، والتي تشمل الفحص الفني والسلامة على القوارب، والطبي على المتسابقين، إضافة إلى اختيار مسار يناسب طبيعة المشاركة في هذه السباقات.

800

يتصدر الترتيب العام للبطولة، طاقم القارب ناس 10، بقيادة الثنائي سعيد علي القامة المهيري وفالح المنصوري برصيد 800 نقطة، ويأتي في المركز الثاني القارب الكويتي رهيب 17، بقيادة الثنائي عبد اللطيف العماني وجاسم سعود الرجيب برصيد 525 نقطة، وهو نفس رصيد صاحب المركز الثالث، القارب المشخص مارين 3، بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان.