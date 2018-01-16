منافسة ثالثة جولات بطولة عام زايد لـ«الأوتوكروس» الجمعة

تنطلق يوم الجمعة المقبل، فعاليات الجولة الثالثة من بطولة عام زايد لسباق الأوتوكروس، تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين، وتدور منافسات الجولة الثالثة على حلبة رملية لمسافة كيلومتر ومئة متر.

وتقسم فئات السباق الى ست فئات، يخوض المتسابقون فيها السباق على ثلاث مراحل تتكون كل مرحلة من ثلاث لفات في الحلبة ليكون السباق من أكثر البطولات تحدياً ومنافسة، وحددت اللجنة المنظمة موعدا للتسجيل والفحص الفني لجميع السيارات والفرق المشاركة في السباق من الساعة الرابعة الى الساعة السادسة مساء، فيما ينطلق السباق الساعة السابعة.

وستشهد الجولة الثالثة من البطولة مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين المحبين لهذه السباقات من داخل الدولة وخارجها.