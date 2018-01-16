نادي تسليح للرماية يطلق بطولات جديدة في عام زايد

كشف نادي تسليح للرماية عن تحضيراته لإطلاق بطولات فريدة من نوعها لمحبي ألعاب «الايرسوفت» في «عام زايد» 2018، وقال أيمن الهاشمي، مدير فرعي نادي تسليح للرماية في ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي: سيكون عام زايد عاماً تتجدد فيه فرص التنافس الرياضية وفنون الرماية لدى الشباب والشابات من أبناء الإمارات والمقيمين والزوار.

وأضاف: نطمح في غرس الاهتمام بألعاب «الايرسوفت» لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، كما نفتخر بما نملكه من أجهزة وتقنيات حديثة للايرسوفت هنا بنادي تسليح، لذا نأمل في أن نرى المزيد من المحترفين وكذلك المبتدئين.

وأشار إلى أن شركة تسليح الإماراتية تعمل على توسعة النادي، وهي ملتزمة أيضاً بتطوير وتحديث خدماتها ومنتجاتها في مجال الرماية خلال 2018.

"ميل سيم"

وكشف الهاشمي عن بطولات نادي تسليح الجديدة، وأبرزها لهذا العام تنظيم دورة تدريبية عسكرية «ميل سيم»، تستمر لمدة 48 ساعة خلال شهر مايو 2018 في ألمانيا، فيما أوضح أن الحدث الثاني الأكثر أهمية هو بطولة الاتحاد العملي الدولي للرماية «ايبسك»، والتي ستقام لمدة خمسة أيام في هونغ كونغ خلال شهر يونيو 2018 بمشاركة تسليح.

وينظم نادي تسليح في ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، بطولات موسمية متجددة مثل بطولات فصل الربيع، وفصل الصيف، وبطولات شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الفعاليات والبطولات المميزة في جميع الأعياد والمناسبات الأخرى.