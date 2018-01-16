بني ياس والشارقة يتقاسمان الفوز بأسلحة «مبارزة الاتحاد»

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ختام منافسات بطولة الاتحاد للفرق للمبارزة، والتي استضافتها صالة وزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، وتضمن اليوم الأخير للبطولة، الذي تم تخصيصه لمنافسات الرجال، ثلاث مسابقات في أسلحة المبارزة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر، والتي شارك بها 7 فرق يمثلون الأندية والمؤسسات الرياضية ومراكز التدريب بالدولة، منافسات قوية بين الفرق المتنافسة وأسفرت عن فوز نادي بني ياس الرياضي بكأس مسابقتي الفلوريه والسابر فيما حقق نادي الشارقة مفاجأة مدوية بفوزه لأول مرة بكأس مسابقة الايبيه.

وحضر المنافسات أيضاً، مسؤولو الأندية المشاركة وجمهور غفير من المهتمين باللعبة والعديد من أسر اللاعبين، واستطاع فريق بني ياس الفوز بلقب سلاح الفلوريه «الشيش» على حساب فريق نادي الشارقة الرياضي بنتيجة كبيرة 45/‏‏ 17، فيما حل كل من فريق أكاديمية مركز دبي للمبارزة وفريق المهارات الحديثة في المركز الثالث، وفي منافسات سلاح السابر «السيف العربي» حسم لاعبو بني ياس اللقب لصالحهم بعد تغلبهم في المباراة النهائية أيضاً على نادي الشارقة بنتيجة 45/‏‏ 38.