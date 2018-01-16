الجزيرة يستقبل الشارقة في لقاء صدارة كأس اليد

تتواصل اليوم بساحات كرة اليد، منافسات بطولة كأس الإمارات للرجال، حيث تقام اليوم ثلاث مواجهات ساخنة ضمن الجولة السابعة للبطولة، ولعل أبرزها لقاء الجزيرة الذي يستقبل الشارقة في حوار ثنائي قوي على صدارة البطولة، التي يعتليها الملك برصيد 15 نقطة ويطارده مضيفه فخر أبوظبي برصيد 14 نقطة، ويحل ثانياً بفارق الأهداف عن شباب الأهلي -دبي الذي جمع الرصيد نفسه، وسيقابل الليلة في صالته فريق النصر الخامس برصيد 10 نقاط في ديربي خاص جداً، وأما ثالث المواجهات تجمع الوصل الرابع بـ 12 نقطة، مع ضيفه فريق العين السادس والأخير برصيد 6 نقاط.

صعوبة

ويتطلع فخر أبوظبي اليوم على أرضه وبين جماهيره، إلى الجلوس على القمة، ومواصلة طفرته الأخيرة والتي وضعته في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ضيفه الشارقة متصدر البطولة، ومحاولة إلحاق الخسارة الثانية به على التوالي، بعد أن تعثر للمرة الأولى في الجولة السابقة على يد الوصل 24/‏23، ويعلم الجزيرة مدى صعوبة المهمة خاصة وأن الملك لن يرضى بهزيمة ثانية والتفريط في القمة، وسيسعى للعودة من العاصمة بالفوز وتضميد جراحه.

ديربي دبي

وأما موقعة الديربي في دبي التي تجمع شباب الأهلي - دبي مع النصر، فينشد الأول 14 نقطة، صاحب الضيافة الفوز ليبقي حظوظه قائمة في المنافسة على لقب البطولة، حيث يخوض مباراته محارباً على جبهتين، الأولى الفوز واعتلاء القمة والثانية فك شراكة الوصافة التي تجمعه مع الجزيرة الذي تنتظره مهمة صعبة مع الملك.

١ويخوض الإمبراطور الوصلاوي مباراته اليوم أمام ضيفه فريق العين، متسلحاً بنشوة العودة لوضعه الطبيعي، بعد أن تجاوز عثرات البداية بفوزه في آخر جولتين على النصر 24/‏ 23 وإلحاقه الخسارة الأولى بالشارقة في عقر داره في الجولة الماضية، ورغم الفارق الكبير في الترتيب، يحرص الضيف العيناوي على الخروج من المباراة بنتيجة مرضية وعلى أمل تحقيق المفاجأة والفوز الأول له بالبطولة، من بوابة زعبيل، ونظراً لخصوصية لقاء الفريقين وفي ظل انكشاف أوراقهما للمدربين، فإن توقع فوز الوصل مرفوض، خاصة بتواجد محترف العين أوميرسلاف والذي يمثل ورقة رابحة مهمة للزعيم.