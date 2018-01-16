الهيئة العامة للرياضة تنجح في تجديد شهادات الآيزو

نجحت الهيئة العامة للرياضة في تجديد شهادات الآيزو المعتمدة، جاء ذلك خلال زيارة التدقيق الميدانية من قبل شركة «فينكوتي» العالمية المعتمدة والمانحة لشهادات الآيزو في الشرق الأوسط نتيجة لالتزام الهيئة العامة في تطبيق كافة المعايير الخاصة للأنظمة المعتمدة وبعد اجتيازها لمراحل التدقيق الدوري للشركة المانحة.

حيث تم تقييم كافة المعايير والأنظمة الداعمة لنظام الإدارة المتكامل، الذي اعتمدته الهيئة العامة والذي يتضمن خمس شهادات عالمية وهي نظام إدارة الجودة - نظام إدارة البيئة - نظام الصحة والسلامة المهنية - نظام المسؤولية المجتمعية وشهادة إدارة المخاطر.

إنجاز

وأكد راشد إبراهيم المطوع مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، مدير مشاريع التميز في الهيئة العامة للرياضة، بأن تجديد شهادات الآيزو تمثل انجازاً يضاف إلى انجازات الهيئة في المجالين الإداري والفني بطريقة تساهم في رقي العمل المؤسسي مؤكداً أن هذه الشهادات تمثل استمرارية للانطلاقة الحقيقية وحافزاً لمزيد من العمل والجهد.

منوهاً إلى أن هذه المشاريع مدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية للهيئة العامة وذلك إيماناً من القيادة العليا بأهميتها التي تعتبر من الوسائل الهامة لتطوير الأداء المؤسسي ولإيماننا بأهمية تطبيق توجهات الحكومة في معايير الجودة والتميز فقد أكدنا مراراً على مواصلة رحلة التميز التي بدأناها منذ سنوات على الصعيد التنظيمي حيث تهدف جميع تلك العمليات على توفير بيئة عملية آمنة ومشجعة على الإنتاج والإبداع.

معايير

وأوضح المطوع أن العمل لتحقيق هذا الانجاز بدأ منذ فترة لتنفيذ متطلبات ومعايير الحصول على اعتمادات الشهادات فقد تم تشكيل فريق تطوير نظام الإدارة المتكامل حيث بلغت عدد الاجراءات الموثقة 11 إجراء تفصيلياً حول الاتصالات والتدقيق الداخلي والرقابة والقياس والضبط والتشغيل وغيرها.

وتم حصر كافة الأبعاد البيئية والمخاطر المهنية واستحداث خطط الطوارئ وتنفيذ عدد كبير من البرامج والمبادرات والبرامج المتعلقة بمتطلبات البيئة والسلامة المهنية وإدارة المخاطر بالإضافة إلى اجراء اكثر من 22 زيارة تدقيق داخلية وخارجية خلال عام 2017 لمختلف الإدارات والمكاتب والمراكز مع وضع خطة تدقيق للثلاث سنوات القادمة والحصول على التجديد اعترافاً بثقافة الجودة المؤسسية.

إشادة

وأثنى المطوع على جهود أعضاء فريق التميز المؤسسي في الهيئة العامة في عملهم الجاد ورغبتهم الصادقة نحو ترجمة توجهات وتطلعات القيادة في الهيئة العامة، منوهاً بأن هناك العديد من المشاريع والمبادرات التي سيتم الإعلان عنها قريبا والتي تندرج جميعها ضمن استراتيجية الهيئة 2017 ـ 2021 والداعمة لتحقيق رؤيتها ورسالتها منوهاً بأن مخرجات هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على كافة المؤسسات الرياضية التابعة لها.