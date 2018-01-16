«عربية السيدات» تعكس مكانة الشارقة كحاضنة استراتيجية لرياضة المرأة

استطاعت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، منذ انطلاقتها قبل ستة أعوام، أن تؤكد ريادة إمارة الشارقة كحاضنة استراتيجية للفعاليات والنشاطات، الهادفة إلى تمكين المرأة رياضياً، وتنمية قدراتها، وتطوير مهاراتها، وزيادة التواصل بين اللاعبات العربيات، للتنافس على اقتناص أرفع الألقاب، وتسجيل أسمائهن بماء من ذهب على جدار الإنجازات الرياضية، بما يتيح لهن تبادل الخبرات، ويمهد الطريق أمامهنّ لمواصلة مسيرتهن والارتقاء بطاقاتهن لتحقيق أهدافهن وأحلامهن.

وقدمت دورة الألعاب العربية للسيدات، على مدى ثلاث دورات ناجحة، نماذج مشرفة على صعيدي الفوز والتنافس، فهي، وباشتمالها على مجموعة متنوعة من الألعاب التي تناسب مختلف السيدات، منحت جميع اللاعبات المشاركات، القدرة على خوض المنافسة، كلّ حسب مجال خبرتها، وقدرتها البدنية، حيث استطاعت من خلال هذا المزيج، أن تقدّم نفسها على أنها أولمبياد عربي بلمسة ناعمة، تجمع بين أكبر عدد من اللاعبات، تحت راية عربية صاغتها الإمارة الباسمة.

وقد قادت الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى إطلاق دورة الألعاب العربية للسيدات، لتكون محط جذب أنظار جميع اللاعبات العربيات.