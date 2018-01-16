ركوب الدراجات يحرق السعرات الحرارية في الجسم بصورةٍ سريعة، ويُذيب الدهون المتراكمة في المناطق المختلفة في الجسم، لا سيما مُحيط الخصر، والبطن، والساقين، وكلما زاد عدد المرات التي يستطيع الشخص ركوب الدراجة فيها، يزيد معدل حرق السعرات الحرارية والدهون، لا سيما إنّ تم ذلك بشكلٍ مُنتظم.

ركوب الدراجات يخلص الجسم من الترهلات ويشده، مثل: شد عضلات الفخذين، والساقين، وعضلات اليدين، والبطن كذلك، فلا داعي أن يقلق أصحاب الأوزان الزائدة من وجود ترهلاتٍ بعد خسارتهم الدهون؛ لأن ركوب الدراجات سيعيد إلى الجسم رشاقته، ويستطيع الشخص ركوب الدراجة بهدف التخسيس لمدة ساعة واحدة يومياً.