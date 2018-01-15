استقالة مدرب منتخبات الدراجات

تقدم عبد الله سويدان المدرب العام لمنتخبات شباب وناشئي الدراجات أمس باستقالته إلى اتحاد الدراجات بعد فترة كبيرة من العمل مع المنتخبات ، وأكد عبد الناصر عمران الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سوف يناقش الاستقالة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
تقدم عبد الله سويدان المدرب العام لمنتخبات شباب وناشئي الدراجات أمس باستقالته إلى اتحاد الدراجات بعد فترة كبيرة من العمل مع المنتخبات ، وأكد عبد الناصر عمران الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سوف يناقش الاستقالة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
الشيخ خالد بن فيصل القاسمي يتحدى بنجاح العقبات الطبيعية في مرحلة بوليفيا ضمن بطولة رالي داكار.
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اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة أبوظبي انفيتشنال 2018 للغولف، التي أقيمت على مدار يومين في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، بتنظيم