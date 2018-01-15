استقالة مدرب منتخبات الدراجات

المصدر:
  • دبي - البيان الرياضي
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تقدم عبد الله سويدان المدرب العام لمنتخبات شباب وناشئي الدراجات أمس باستقالته إلى اتحاد الدراجات بعد فترة كبيرة من العمل مع المنتخبات ، وأكد عبد الناصر عمران الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سوف يناقش الاستقالة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

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