استقالة مدرب منتخبات الدراجات

تقدم عبد الله سويدان المدرب العام لمنتخبات شباب وناشئي الدراجات أمس باستقالته إلى اتحاد الدراجات بعد فترة كبيرة من العمل مع المنتخبات ، وأكد عبد الناصر عمران الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة سوف يناقش الاستقالة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.