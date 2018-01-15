شاطئ «السعديات» يستضيف بطولة غاري بلاير للغولف 29 الجاري

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة نخبة نجوم ومشاهير العالم في بطولة غاري بلاير الخيرية للغولف، التي ستقام يوم 29 يناير الجاري على ملعب الغولف في نادي شاطئ جزيرة السعديات، وهو الملعب نفسه الذي قام بتصميمه أيقونة الغولف العالمي غاري بلاير، وتعود هذه البطولة الخيرية إلى أبوظبي للمرة الثالثة على التوالي وسط مشاركة 72 لاعباً من نجوم الغولف العالميين، وذلك بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة بلاير الخيرية، والتي ستقدم ريع البطولة لمصلحة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

أبرز المشاركين

ومن أبرز النجوم المشاركين في البطولة: توماس بيورن، مات فيتزباتريك،، بول ديون، هايدن بورتيس، جوليان سوري، براندون ستون، لوكاس بيير غارد، جوردان سميث، إضافة إلى نجمات الجولة الأوروبية للسيدات: أوليفيا كووان، كارلي بووث، أيما كابريرا بيلو، وهيني غويا ثم ريحان توماس من الإمارات، وتتزامن مع عام زايد امتداداً لبطولات غاري بلاير الخيرية العالمية، التي ينظمها البطل بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسهمت هذه البطولات الخيرية وعلى مدى سنوات طويلة بجمع أكثر من 62 مليون دولار، تم توزيعها على الأطفال الفقراء والمحتاجين.

أهداف خيرية

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: تماشياً مع عام زايد ومبادرات العطاء المتواصلة، نستضيف البطولة المقامة للعام الثالث على التوالي بأهداف خيرية وإسهامات إنسانية، تجسد خصال الخير والعطاء المقترنة بمسيرة دولتنا الحبيبة، مضيفاً: إن مشاركة الأساطير والنجوم العالميين وبعض الشخصيات العالمية الشهيرة تساعد في الترويج للأهداف الخيرية التي تقام من أجلها البطولة إضافة للتعريف بالأعمال الإنسانية والخيرية التي تؤديها وتقوم بها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.