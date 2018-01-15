الوصل يُلحق الخسارة الأولى بالشارقة في كأس اليد

ألحق فريق الوصل الخسارة الأولى بمضيفه الشارقة، 23/24 في ختام الجولة السادسة من بطولة كأس الامارات للرجال لكرة اليد، ليواصل الإمبراطور صحوته الأخيرة ويعود لوضعه الطبيعي بين الكبار، متجاوزاً عثرات البداية ويرفع رصيده إلى 12 نقطة منحته المركز الرابع، ولا تفصله عن الملك الشرقاوي المتصدر بـ15 نقطة، سوى الفوز في مباراة واحدة، وحصد نقاطها الثلاث.

وتمكن الوصل من خلط أوراق البطولة بتغيير مراكز معظم الأندية في سلم الترتيب العام، حيث منحت هذه النتيجة، فريق الجزيرة المركز الثاني 14 نقطة عقب فوزه على النصر 23/21، ويحل شباب الأهلي -دبي ثالثاً بفارق الأهداف عن فخر أبوظبي، عقب فوزه على العين 28/20، فيما تراجع النصر للمركز الخامس برصيد 10 نقاط، واستمر العين في موقعه السادس والأخير بـرصيد 6 نقاط.