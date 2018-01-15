«مارتن كايمر» بطل أبوظبي إنفيتشنال للغولف

اختتمت بنجاحات كبيرة بطولة أبوظبي انفيتشنال 2018 للغولف، التي أقيمت على مدار يومين في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع بروفشنال سبورتس جروب ونادي ياس لينكس وبرعاية طيران الاتحاد، في ظل الحضور اللافت من قبل مشاهير الرياضة العالمية.

فوز فريق كايمر

ونجح في تحقيق لقب البطولة فريق لاعبي الغولف المحترفين بقيادة مارتن كايمر، حيث فاز على فريق اللاعب البرتغالي الشهير لويس فيجو قائد فريق مشاهير الرياضة العالمية بنتيجة 8-6، إذ تنافس كل فريق بنظام كأس رايدر «اللعب بأربع كرات»، لا سيما وأن البطولة شهدت منافسة 14 من محترفي الغولف ضد 19 من المشاهير هواة اللعبة.

وشهدت البطولة مشاركة كوكبة من نجوم كرة القدم العالمية مثل: لويس فيجو، بيتر شمايكل، رود جوليت، دوايت يورك وأليساندرو دل بييرو، وتريفور ستيفن، ويضم فريق المشاهير أيضا هيكي كوفالينن السائق الفنلندي وبريان لارا واحداً من أعظم لاعبي الكريكيت في العالم، ومايك فيليبس النجم الويلزي للرجبي، والسير ماثيو بطل التجديف والسباح ورولاند شويمان.

نجوم

ونافس فريق المشاهير بعض أكبر الأسماء من عالم الغولف الأوروبي بقيادة مارتن كايمر، حيث شمل فريق المحترفين كاميلا لينارث وهولي كليبورن من جانب بطولة السيدات الأوروبية، كما شارك اللاعب أحمد المشرخ، أول لاعب إماراتي محترف.

وفي ختام البطولة قام مبارك العامري مستشار مجلس أبوظبي الرياضي وجيمي كونغهام مدير بروفشنال سبورتس جروب، بتتويج فريق لاعبي الغولف المحترفين بقيادة مارتن كايمر بلقب البطولة.

عوائد خيرية

تقدم العوائد الخيرية للبطولة لصالح جمعية خيرية محلية تختص بمكافحة مرض السرطان ودعم المصابين بهذا المرض وهي جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، وذلك بالتزامن مع عام زايد 2018 ودعماً للمبادرات الخيرية، وذلك في إطار خطط مجلس أبوظبي الرياضي وحرصه على تنمية نشر ثقافة الخير والعطاء في الفعاليات الرياضية.