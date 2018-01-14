5 أندية تنسّق لـ«عمومية طارئة» في اتحاد الكرة

أثار برنامج «المنصة» على قناة دبي الرياضية موضوع عقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة في حال تسجيل أحمد خليل لاعب الجزيرة في كشوفات العين كلاعب حر، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة عن «مطاطية» لوائح اتحاد الكرة واستغلال كل نادٍ للثغرات الموجودة حسب رغبته، ولقي الموضوع تفاعلاً كبيراً من الشارع الرياضي، وتفيد متابعات «البيان الرياضي» أن 5 أندية تقوم بالتنسيق حالياً لعقد جمعية عمومية غير عادية لاتحاد الكرة مع دعوة باقي الأندية لإكمال النصاب القانوني، ولم تكشف لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السبب وراء عدم قيد خليل.