سباق «شكراً محمد بن زايد» للمحامل الشراعية اليوم

ينطلق في الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم بكورنيش أبوظبي سباق «شكراً محمد بن زايد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً.

وينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ويقام السباق تفاعلاً مع الحملة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصل عدد المشاركين إلى 2000 بحار من مختلف أنحاء الدولة وهو رقم كبير بكل المقاييس يعكس رغبة المشاركة بالحدث التراثي الكبير في ظل ارتباط اسمه برسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الثالث

والسباق هو الثالث هذا الموسم في فئة المحامل الشراعية 43 قدماً، ويتصدر المحمل «نزاع» الترتيب العام لسباقات فئة 43 قدماً بمجموع 136 نقطة وبفارق نقطتين عن «زلزال» صاحب المركز الثاني فيما يأتي ثالثاً «غازي» برصيد 131 نقطة.

ويحتل المركز الرابع «عاتي» برصيد 129 نقطة ثم «برق» برصيد 128 نقطة، ومن المتوقع أن تكون الجولة مثيرة بهدف التقدم نحو التتويج بلقب الموسم وخاصة أن الفارق بين صاحب المركز الأول والخامس 8 نقاط فقط.

حرص

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن سباق «شكراً محمد بن زايد» يأتي في إطار حرص النادي الدائم على المشاركة في كافة الأحداث الوطنية والمبادرات الوطنية.

مؤكداً أن بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الرياضة واضحة وهي السبب الرئيسي وراء كل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

مؤكداً أن فئة 43 قدماً تعد واحدة من أهم فئات الشراع التراثي ومن هذا المنطلق تم اختيارها لتكون احتفالية النادي بهذه المبادرة الرائعة مشدداً على أن التواجد في هذا المحفل الوطني العظيم واجب على كل مؤسسة رياضية وكل فرد يعيش على أرض هذا الوطن الذي أعطى للجميع الكثير.‬‬‬

التزام

طالب أحمد ثاني مرشد الرميثي البحارة بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق كعادة جميع السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، لافتاً إلى أن السباقات الماضية شهدت التزاماً كبيراً من المشاركين ما ساهم في نجاح تلك السباقات.

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