حمد البلوشي: أصحاب الهمم يعشقون لغة التحدي

فاز حمد البلوشي من أصحاب الهمم بالميدالية البرونزية، في نزالات الحزام البنفسجي وزن 56 ك، ولم يلتقِ بنظرائه من أصحاب الهمم بل نازل أسوياء وكان خصومه من أصحاب المستويات العالية، وأوضح البلوشي أن أصحاب الهمم يعشقون لغة التحدي وأنه لم يفوت الفرصة وواصل تجاربه الثرية في الجوجيتسو وواجه لاعبين أسوياء، مؤكداً أن ثقافة التحدي غرستها القيادة الرشيدة في نفوس أصحاب الهمم والذين يمتلكون طاقات خلاقة تمكنهم من مقارعة نظرائهم الأسوياء.

وأضاف: لعبت باسم الدولة ونادي الوحدة ولم أهتم بحصد الذهب، بل ركزت على تقديم مستوى جيد يعكس روح التحدي لأصحاب الهمم، والدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، ولا شك أن نادي الوحدة له الفضل في تدريبي وصقلي بالمهارات المختلفة.

ولفت البلوشي أنه يعشق الجوجيتسو ويحرص على المشاركة في منافساتها، لأنها لا تفرق بين أسوياء أو أصحاب الهمم.