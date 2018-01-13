اكتمال المتأهلين لنهائي «اللاسلكية» في «فزاع للصيد بالصقور»

اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائي مسابقة الطيارة اللاسلكية في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية في دبي، وأقيمت التصفيات على مدار يومين لفئتي (الشيوخ) و(العامة)، وسط أجواء حماسية تميزت بمتابعة جماهيرية من المهتمين بهذه الرياضات التراثية.

وأسفرت التصفيات عن تصدر (طوفان) من فريق (أف 3) وحقق فريق (أم أر أم) المركزين الثاني والثالث بواسطة (زلزال) و(فوكس 1) وجاء بالمركز الرابع (2) لسعيد سويدان سعيد هلال القمزي وبالمركزين الخامس والسادس فريق (أم أر أم) بواسطة (النادر) و(أس 24) وحصد فريق (أف 3) المراكز من السابع إلى التاسع، عبر (طويلب) و(مروع) فيما جاء بالمركز العاشر (أس 19) لـ(أم أر أم).

وأسفرت تصفيات العامة، عن تصدر (66) لحمدان سعيد جابر وبالمركز الثاني (فلايت) لحمد أحمد بن الشيخ مجرن وبالمركز الثالث (6) لنفس المالك.

وجاء رابعا (عساف) لعبدالله راشد المنصوري وخامسا (150 ميراج) لبطي أحمد بن الشيخ مجرن وسادسا (3119 فوكس) لحمد أحمد بن الشيخ مجرن وسابعا (ناموس) لحمدان سعيد جابر وثامنا (المدمر) لسيف جمال الحريز وتاسعا (2) لحمد أحمد بن الشيخ مجرن وعاشرا (عوض) لأحمد صغير الكتبي.

تجهيزات

أكد محمد عبدالله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الترتيبات تمت بأفضل التجهيزات والكوادر البشرية، وقال: «تبلغ المسافة التي يقطعها الطير في سباق الطيارة اللاسلكية 2 كلم، وقمنا بإعداد ترتيبات خاصة للقرعة، واحدة متعلقة بالطيور.

وأخرى بالطيارين، بحيث يتم الترتيب وفقها، وتتم الاستعانة في كل شوط بـ3 حكام يدويين رغم وجود المراقبة الإلكترونية عند كل خط نهاية، وذلك لضمان الحصول على النتيجة يدويا في حال تعطل الجهاز الإلكتروني لأي سبب كان، حيث على عكس سباق التلوح يمكن أن يعيد الطير الشوط، لكن هنا المسافة تعتبر طويلة بواقع 2 كلم وبالتالي يحتاج الطير لراحة يوم كامل قبل تكرار الشوط».

وأوضح ابن دلموك، أن الإجراءات صارمة ويمنع تجاوز القمع سواء من الطير أو الطيار، مع وضع مخالفات تبدأ من زيادة 10 ثوانٍ وتصل إلى الإبعاد عن المنافسات، لكنه كشف عن التزام جميع المشاركين بالتعليمات، حيث لم تتم معاقبة سوى طير واحد بما يعتبر نسبة بسيطة للغاية مقارنة بالعدد الكلي للمشاركين.

وأشار أنه يسمح لكل شخص المشاركة بـ6 طيور بحد أعلى في كل فئة، مع فتح الباب للمشاركة في أي شوط وذلك لزيادة التنافس ومنح الفرصة لمن لا يمتلك طياراً للتعاون وهو ما يزيد من أعداد المتنافسين ويعزز المستويات.

تقدير

وعبر محمد الكتبي عضو اللجنة المنظمة، عن تقديره لجهود كافة المشاركين والتزامهم بالتعليمات وعدم وجود أي تجاوزات بما يعكس الاحترافية العالية التي بلغوها، وقال «التزام المشاركين وخبراتهم التي كسبوها من السنوات الماضية، انعكست بتقديم منافسات ممتعة وشيقة وسط منافسة شديدة لحسم بطاقات التأهل، نبارك للمتأهلين ونقول حظاً أوفر لمن لم يحالفه التوفيق».

تضم قائمة الرعاة الرسميين لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الطاير للسيارات ولاندروفر ومطارات دبي وعبد الواحد الرستماني (العربية للسيارات) والقرية العالمية وإذاعة الأولى.