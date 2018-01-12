اعتماد محاور التنافس على جائزة الإبداع العاشرة

رفع مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي الجائزة، لدعمه اللامحدود للجائزة ورؤيته وتوجيهاته السديدة، التي وضعت الجائزة في موضع الصدارة عالمياً.

وكذلك لتفضل سموه بحضور حفل الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من نوعها على الإطلاق، وتكريم الفائزين في مختلف فئاتها من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

كما تقدم المجلس بالشكر والعرفان، إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس الجائزة، لتوجيهاته وقيادته العمل في الجائزة وتعزيز ريادتها ودورها القيادي في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي، وترسيخ نهج الإبداع والتميز في العمل.

عام الخير والعطاء

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الذي عقد لمناسبة ختام أعمال الدورة التاسعة للجائزة، وترأسه مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، والأعضاء:

د. حسن مصطفى (مصر)، مصطفى العرفاوي (الجزائر)، د.خليفة راشد الشعالي (الإمارات)، أحمد مساعد العصيمي (السعودية)، منى درويش بوسمرة (الإمارات)، وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة. وحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وقال مطر الطاير إن الدورة التاسعة للجائزة تزامنت مع «عام الخير» وإن الدورة العاشرة تتزامن مع «عام زايد» وهو عام الخير والعطاء والتقدم، حيث تسير الجائزة على نهج القيادة الرشيدة ونهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

محاور الدورة العاشرة

وأضاف الطاير: تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، وضمن إطار الخطة الاستراتيجية للجائزة 2017- 2021، فقد قام مجلس الأمناء باعتماد محور التنافس للدورة العاشرة للجائزة.

وهو: مبادرات إبداعية أسهمت في تطوير رياضة الشباب، ومبادرات إبداعية لتمكين الشباب رياضياً، بعد أن تم في الدورة الثامنة اعتماد محور مبادرات إبداعية أسهمت في تعزيز حوكمة القطاع الرياضي، فيما كان محور التنافس في الدورة التاسعة (مبادرات إبداعية لتطوير رياضة المرأة، ومبادرات إبداعية لتمكين المرأة رياضياً).

الخطة التشغيلية

وناقش مجلس الأمناء الخطة التشغيلية للدورة العاشرة للجائزة التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح وفترة الترشح التي ستكون من 1 أبريل 2018 وحتى 31 أغسطس 2018، والفترة الزمنية للإنجازات المؤهلة للتنافس على فئات الدورة العاشرة وهي من 1 سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018.

كما تتضمن الخطة التنفيذية تنظيم ندوات وملتقيات عن الإبداع لترسيخ الإبداع كونه نهجاً في العمل الرياضي، وكذلك الزيارات واللقاءات والاجتماعات التي ستتم خلال فترة عمل الدورة العاشرة، كما تم تحديد موعد حفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة.

إشادة بفريق العمل

ونقل مطر الطاير، إشادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة، بحفل تكريم الفائزين ونخبة المبدعين المكرمين، إلى مجلس أمناء الجائزة وفريق عمل اللجنة المنظمة للحفل، حيث أكد رئيس مجلس الأمناء أن جميع أعضاء فريق العمل قاموا بجهد مميز لنجاح حفل التكريم بالشكل الذي يليق بمكانة الجائزة واسمها، وبحضور سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة.

تجديد الثقة

جدد مجلس أمناء الجائزة الثقة برؤساء اللجان العاملة في الجائزة وهم أعضاء مجلس الأمناء: د.خليفة الشعالي لرئاسة اللجنة الفنية، مصطفى العرفاوي لرئاسة لجنة التحكيم، وموزة المري لرئاسة لجنة الاتصال والتسويق، وتم التوجيه بترشيح أعضاء اللجان من الكفاءات الوطنية والعربية لأداء دور اللجان وتحقيق الأهداف السامية للجائزة.