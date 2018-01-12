شطرنج الفجيرة يهدي فوز السدراني إلى قيادة الإمارة

أهدت إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، فوز لاعب النادي ومنتخب الإمارات للشطرنج، عمار محمد علي السدراني، بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في الدورة التاسعة.

وحصوله على المركز الثالث لفئة أفضل رياضي ناشئ محلي، حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي، إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للدعم اللامحدود الذي أسهم بإحداث نقلة نوعية للاعبي النادي في كل الجوانب.

كما أهدت الإدارة الإنجاز، إلى الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد راعي الحركة الرياضية في الفجيرة، وأكد الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج أن توجيهات القيادة بالفجيرة، أثمرت عن نيل لاعب النادي السدراني لهذه الجائزة الغالية، منوهاً بأن الفوز جاء عن طريق العمل الدؤوب والمتواصل.

وكذلك تطبيق الخطة الاستراتيجية للنادي، التي تسعى للوصول بلاعبي النادي إلى منصات التتويج في كل المحافل المحلية والعالمية.

وبدوره ثمن نائب رئيس مجلس الإدارة محمد عبد الله الزعابي، الإنجاز والتكريم الرائع بالجائزة العالمية خاصة أنها تحمل إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مباركاً لإدارة النادي وأسرة اللاعب الذي يعتبر أول لاعب ناشئ من الفجيرة يفوز بهذه الجائزة، ومن جانبه، شكر عبد العزيز العبدولي الأمين العام للنادي، كل المؤسسات وجميع الجهات والأشخاص الذين صوتوا للاعب النادي السدراني، وأسهموا في حصوله على الجائزة الغالية.