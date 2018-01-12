50 محترفاً في «الشارقة للرياضة الصحراوية»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينطلق اليوم تحت شعار «كن واحداً من أبطال الصحراء»، مهرجان الشارقة الرياضية الصحراوي، الحدث الرياضي الأبرز من نوعه على مستوى الإمارة، الذي تنظّمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، في دورته الثانية، ليؤكد مكانته كنقطة جذب واعدة لهواة ومحترفي الرياضات الصحراوية عربياً وعالمياً، متّخذاً من رمال صحراء البداير في الشارقة، مسرحاً لإثارة منافساته.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان عن جدول فعاليات خاص بالحدث في دورته الثانية، حيث ستفتح الأبواب أمام الجماهير في تمام الساعة 7 من صباح اليوم، على أن ينتهي المهرجان عند الـ6 مساءً، مستهلاً مشوار التحدّيات بفترات تدريبية مثيرة يقدّمها المتسابقون ضمن فئات السباق الثلاثة، وتستمر على مدار 30 دقيقة من المتعة، لتبدأ منافسات السباق الأول عند 9:50 صباحاً.

منافسات

وفيما يتعلّق بسباقات فئة الـ ATV، أعلنت اللجنة عن انطلاق منافساتها الأولى في تمام الساعة 9:50 صباحاً، يليها فعاليات المنافسات الثانية التي تقام في تمام الساعة 10:35 صباحاً، لينتقل المتسابقون إلى المرحلة النهائية من السباق التي ستقام في تمام الساعة 4:00 عصراً، لتقام بعدها منافسات فئة الـ UTV التي تبدأ نهائياتها عند 2:00 ظهراً.

ويشارك في منافسات دورة هذا العام أكثر من 50 محترفاً وهاوياً، يتنافسون لنيل اللقب الأغلى لهذا النوع من البطولات، ضمن ثلاث فئات، وهي سباقات التحمل للمركبات الصحراوية «Buggy»، وسباقات التحمل للدراجات النارية MX1 وMX2، فضلاً عن سباقات تحدي الوقت.

تتويج

وعلى صعيد فئة الدراجات الـ MX2:، يتنافس كلّ من الكويتي محمد جعفر، ومواطنه عبدالله الشطي، والهندي جينان، والبريطاني بين مينزيز، والألماني تيكو ليسكيه، والجنوب الأفريقي روس رنالز، يليهما ضمن فئة المركبات الـ ATV، المتسابقان الإماراتيان خليفة الراسي، ومحمد بلوشي.

وسيكون الجمهور المواكب لأحداث المهرجان على موعد مع حفل تتويج الفائزين، الذي يقام في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعون دقيقة عصراً بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، يرافقه كلّ من محمد حسن خلف، المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية.