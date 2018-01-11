69 نادياً من 17 دولة تتنافس في «عربية السيدات»

كشفت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2018، في نسختها الرابعة التي تنطلق في الفترة ما بين 2 وحتى 12 فبراير المقبل، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن مشاركة 69 نادياً من 17 دولة عربية في منافسات الدورة، التي تعد الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، سواء على مستوى اللاعبات أو الأندية أو الدول التي ستتنافس .

فيما بينها على مدى 11 يوماً، و ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في القصباء، بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وندى النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة،.

ومحمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي - مدير عام «اتصالات» المناطق الشمالية.

تقدير سامٍ

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، في كلمته: «نرفع أسمى آيات شكرنا وتقديرنا إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،.

وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على دعمهما ورعايتهما الكريمة التي مهّدت الطريق نحو توفير مناخ ملائم للمرأة لتمارس رياضاتها في بيئة تراعي خصوصيتها، وتطور من قدراتها وخبراتها في جميع المنافسات».

رؤية حكيمة

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي: «بفضل هذه الرؤى الحكيمة تأسست في الشارقة العديد من المنشآت والمرافق المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية المتبعة في القطاع الرياضي، التي أوجدت حالة متطورة ومتقدمة من الرعاية الرياضية لجميع السيدات، بما يسهم في تنمية قدراتهن ويضعهن في طليعة المنافسات للظفر بأرفع الألقاب».

توجهات الشارقة

وأكمل رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: «تأتي هذه النسخة كغيرها من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها وتدعمها إمارة الثقافة، منسجمة مع توجهات الشارقة التي عوّدتنا دوماً على احتضان الأحداث التي تصبّ في مصلحة تمكين وريادة المرأة، وتطوير قدراتها ومهاراتها، لتكون قادرة على شقّ طريقها وتحقيق أحلامها وطموحاتها بجدارة وثقة».

التكاتف والتعاون

من ناحيته، قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «إن التكاتف والتعاون الذي أبدته المؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة بالشارقة، في دعمها لهذه الدورة إنما هو تجسيد لتوجيهات ومبادرات قياداتنا الرشيدة التي أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الذي اعتبر النهوض بالمرأة والارتقاء بواقعها نهوضاً للمجتمع بأسره.

وبالنظر إلى النتائج والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المحافل الرياضية، فإن الرهان عليها بات أكبر وأشمل لتمثيل دولة الإمارات، وتحقيق الإنجازات الرياضية في مختلف المحافل الدولية».

نجاح وإنجاز

وأضاف رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «يأتي تنظيم النسخة الرابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، انعكاساً لمجهودات وخطط اعتمدت على رؤى حكيمة، فحقّ لإمارة الشارقة أن تفخر بها، لا سيما .

وأن هذه الدورة تشهد المشاركة الأضخم منذ انطلاقها، ما يعكس مدى الانتشار والنجاح الذي حققته على كافة الصعد التنظيمية والتحضيرية والترويجية، ما يشكل نجاحاً وإنجازاً آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها إمارة الشارقة خلال السنوات القليلة الماضية».

المرأة العربية

بدورها أثنت ندى عسكر النقبي خلال كلمتها على الجهود التي بذلها أعضاء اللجان، والشركاء من المؤسسات والدوائر الحكومية، والمؤسسات الإعلامية والإعلاميين والإعلاميات، مشيدة بجهودهم في تغطية الفعاليات التي تشهدها إمارة الشارقة بمهنية عالية.

وقالت: «نظمت الشارقة ثلاث دورات سابقة بصورة مميزة، أكسبت كوادرها مزيداً من الخبرات، وجعلت منها المكان الأمثل لتنظيم النسخة الرابعة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة، للارتقاء بواقع المرأة في مختلف المجالات والميادين».

النجاحات والإنجازات

وأضافت النقبي: «واصلنا النهج الذي اعتمدناه بالبناء على النجاحات والإنجازات التي نحققها، وكان لتوظيف النجاح للدورات السابقة التي تم تنظيمها الأثر الكبير في تعزيز وإرساء مزيد من التجارب الرائدة على صعيد الرياضة النسوية في دولة الإمارات، لا سيما أنها تأتي في سياق استكمال المسيرة الناجحة، التي ستعزز المشهد الرياضي في إمارة الشارقة ودولة الإمارات».

ثلاث كؤوس

كشفت ندى النقبي أن اللجنة العليا المنظمة وضعت عدداً من المحاور الرئيسية التي من شأنها الارتقاء بالدورة، اعتمدت خلالها ثلاث كؤوس يتم تسليمها إلى ثلاث فئات هي: كأس التفوق الرياضي، وكأس التميز الرياضي، وكأس اللعب النظيف.

ولفتت إلى أن اللجنة راعت توجهات إمارة الشارقة الساعية إلى ترسيخ مكانتها كإمارة خضراء، من خلال إعلانها النسخة الرابعة دورةً صديقة للبيئة، بتقليص عدد المطبوعات، ونشر الكتيبات والمطبوعات في صيغ إلكترونية، والاعتماد على الأوراق المعاد تدويرها للحفاظ على البيئة.

تريم: الشارقة وجهة للرياضة النسوية

قال عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي- مدير عام «اتصالات» المناطق الشمالية، خلال إلقائه كلمة الشريك الحصري للنسخة الرابعة للدورة: أتقدم من خلال هذا المنبر بعظيم شكرنا وامتناننا لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، على رؤاها النافذة وخطواتها المشهودة في مجال دعم المرأة العربية، وتفعيل دورها في كل الميادين.الشارقة- البيان الرياضي

الأميرة ريما ضيف شرف الافتتاح

يجمع حفل افتتاح دورة «عربية للسيدات»، الذي يحتضنه مسرح المجاز في الشارقة، في السابعة مساء الثاني من فبراير، نخبة من كبار الشخصيات الرسمية الرياضية والدولية، من أبرزها: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، وتوماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. الشارقة- البيان الرياضي

«الشارقة للإعلام».. نقل حي للمنافسات

قال محمد حسن خلف: إن مؤسسة الشارقة للإعلام أخذت على عاتقها مسؤولية مواكبة جميع الأحداث والفعاليات، التي تقام على أرض الشارقة، لتكون نافذة لجميع المشاهدين على امتداد وجودهم، من خلال تغطية مهنية شاملة، بما يسهم في نقل صورة حضارية مشرقة تليق بواقع الإمارة للعالم بأسره، وأضاف خلف: نؤكد دورنا شركاء إعلاميين في دعم الرياضة النسوي. الشارقة- البيان الرياضي