بطولة عمان إضافة جديدة لغولف «السباق إلى دبي»

حدث جديد، تشهده الجولة الأوروبية للغولف، التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، وينضم إلى جدولها الدولي الشهر المقبل، عندما تنطلق بطولة عمان المفتوحة التي تقام لأول مرة، على ملعب الموج للغولف في العاصمة مسقط من 15 - 18 فبراير المقبل،.

ويشارك في البطولة نجوم عالميون، سبق لهم المشاركة في بطولة كأس رايدر العريق أبرزهم أندي سوليفان وكريس وود مع البطل السابق بول لوري- وهو أيضاً لاعب كأس رايدر لمرة واحدة- وأندرو «بيف» جونسون، ليؤكد الحدث مكانته الرفيعة مبكراً.

ويشكل دليلاً آخر على أهمية الشرق الأوسط المتزايدة للجولة الأوروبية، وتمثل هذه البطولة أكبر حدث رياضي احترافي في سلطنة عمان، وفي حين أن المناسبة ستمثل لحظة فاصلة في تاريخ السلطنة على صعيد رياضة الغولف.

وأصبحت السلطنة محور التركيز الرئيسي لجولة التحدي الأوروبية، حيث أعيدت تسمية المسابقة الموسمية إلى «الطريق إلى عمان»، حيث نال أبرز 45 لاعباً على مكان في البطولة الختامية البنك الوطني العماني كلاسيك، وتنافسوا على فرصة الفوز بالترقية إلى الجولة الأوروبية، وهذا الحدث، فضلاً عن الملعب العالمي، تلقى أفضل التقييمات المتكررة من اللاعبين والمتابعين ووسائل الإعلام.

وكان مجرد مسألة وقت قبل أن تترقى البطولة إلى الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي». كما سيتواجد في مسقط اللاعب جوردان سميث، وسبق أن تصدر الإنجليزي تصنيف «الطريق إلى عمان» في عام 2016 قبل أن يبدأ بداية سريعة في مسيرته في الجولة الأوروبية في العام الماضي.