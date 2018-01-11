الشارقة يحلّق بلقب بطولة الشتاء في كأس اليد

أعلنت الجولة الختامية للدور الأول في بطولة كأس الإمارات للرجال لكرة اليد، التي أقيمت أول من أمس، عن معطيات جديدة، تمثلت تغريد فريق الشارقة، بعيداً بصدارة المسابقة، ليعلن عن نفسه، بطلاً للشتاء، بفوزه الرابع على التوالي، على حساب ضيفه العين بنتيجة 31/‏‏24.

ومنح فارق الأهداف فريق الجزيرة مركز الوصافة، عقب فوزه العريض 32/‏‏24 على شباب الأهلي - دبي، الذي يحتل المركز الثالث، ولكل منهما 11 نقطة، وبالجولة نفسها، نجح الوصل في التغلب على جاره النصر في ديربي خاص جداً انتهى بنتيجة 24/‏‏23 لمصلحة الإمبراطور، لكن فارق الأهداف منح العميد المركز الرابع، ليأتي الوصل خامساً ولكل منهما 9 نقاط، واستمر العين بمركزه السادس والأخير برصيد 5 نقاط.

وبرزت موقعة الشارقة والعين في واجهة مواجهات الجولة الخامسة والختامية للدور الأول، خاصة أنها تتعلق بالترتيب العام، وكانت المباراة قمة في الإثارة، رغم أنها جمعت بين المتصدر ومتذيل الترتيب، حيث شهدت بطاقتين زرقاوين، لكل من إبراهيم البلوشي وهزاع خليفة من نادي العين، لتلفظ الأول بألفاظ نابية تجاه لاعبي الشارقة، ومحاولة الضرب المتعمد من الثاني تجاه محترف الشارقة التونسي سليم الهدوي.

كما شهدت مباراة الوصل والنصر البطاقة الحمراء للاعب النصر فاضل عباس، بدواعي البصق على لاعبي الوصل، كما طالت البطاقة الصفراء مدرب النصر نور الدين بوحديوي، لاعتراضه على قرارات الحكام، وكانت هناك بطاقة صفراء لمساعد مدرب شباب الأهلي - دبي كريم القاضي.